Egzama, sedefi olanlar dikkat! Sadece 1 ayda hepsini geçiren kür tarifi

Cilt, vücudumuzu dış etkenlerden koruyan hayati bir organdır ve üzerinde yaşayan mikrobiyomlar, cildin sağlığını sürdürmede kritik bir işlev görür. Prof. Dr. Canan Karatay, cilt sağlığını korumak ve cilt hastalıklarını önlemek için sağlıklı beslenmenin ve doğal ürünlerin kullanılmasının önemine vurgu yapıyor. İşte Karatay’ın cilt hastalıklarını doğal yollarla tedavi etme yöntemleri...

Canan Karatay, cilt sağlığını korumak için sağlıklı yağların tüketilmesini öneriyor. Özellikle zeytinyağı ve fındık yağı gibi doğal yağlar, cildin kurumasını önler ve kaşıntıları azaltır. Bu yağlar, cildin nem dengesini koruyarak cilt problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Cildin sağlığını korumak için deterjanlar ve inorganik temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır. Karatay, bu ürünlerin ciltte tahribata yol açabileceğini belirtiyor. Bunun yerine, doğal sirke ve karbonat gibi temizleyiciler kullanılmalıdır. Özellikle hanımların sık sık deterjanlarla teması, ciltte tahrişe ve çeşitli cilt sorunlarına yol açabilir.





Cilt sağlığı ve genel bağışıklık sistemi için D vitamini ve kolesterol büyük önem taşır. Bu vitaminler, beyaz kan hücreleri ve bağışıklık hücrelerinin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, cilt problemleri bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorun yaşandığının işareti olabilir. D vitamini alımını artırmak için güneş ışığından faydalanmak ve sağlıklı beslenmek önemlidir.

Stres, cilt sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Canan Karatay, stresten uzak durmanın, düzenli uykunun, yüzmenin ve güneşte vakit geçirmenin cilt sağlığı için önemini vurguluyor. Bu alışkanlıklar, cildin kendini yenileme sürecini destekler ve cilt hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.





Kaşıntılar ve sinek ısırıkları gibi cilt sorunları için doğal çözümler tercih edilmelidir. Örneğin, zeytinyağı cildi yumuşatır, sirke sinek ısırıklarına iyi gelir ve karbonatlı su banyosu rahatlama sağlar. Bu doğal yöntemler, ciltte meydana gelen rahatsızlıkların hafifletilmesine yardımcı olur.

Canan Karatay, doğal ürünlerin ve sağlıklı beslenmenin cilt sağlığını korumada ve cilt hastalıklarını önlemede etkili olduğunu belirtiyor. 30 gün boyunca bu yöntemleri uygulayarak, cilt sağlığınızı koruyabilir ve cilt sorunlarınızı doğal yollarla giderebilirsiniz.