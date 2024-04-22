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Fatih Ürek'i 60 günde 27 kilo zayıflatan diyet! Tüm sırlarını paylaştı

Fatih Ürek nasıl kilo verdiğini açıkladı! İşte bir gün boyunca yemeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 22.04.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 12:37
Fatih Ürek'i 60 günde 27 kilo zayıflatan diyet! Tüm sırlarını paylaştı

Uzun yıllardır kilo verme konusunda mücadele veren ünlü şarkıcı Fatih Ürek, beslenme düzeninde yaptığı radikal değişikliklerle dikkat çekiyor. 2022 yılında fazla kilolarından kurtulma kararı alan Ürek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizi hayatına entegre ederek kilo verme sürecine başladı.

Ürek'in iki ayda 27 kilo vermesine yardımcı olan diyet listesi, sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı sunuyor. Kahvaltıda 2 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim tam buğday ekmeği ve az yağlı beyaz peynir ile güne başlayan Ürek, yanında domates, salatalık ve marul gibi yeşilliklerle hazırlanmış bir salata tüketiyor. İçecek olarak ise şekersiz yeşil çay veya taze sıkılmış meyve suyu tercih ediyor.

Ara öğünlerde ise meyve ve kuruyemişlerle enerji depoluyor. Ürek'in öğle yemeği menüsü, ızgara tavuk göğsü veya somon balığı gibi protein ağırlıklı yemeklerle birlikte bulgur pilavı veya kepekli pilav, ayrıca sebzeli salata içeriyor.

60 günde 27 kilo verdiren diyet

Akşam yemeğinde ise sebzeli tavuk veya kırmızı et yemeklerini tercih eden Ürek, yanında buğday veya tam buğday makarna ve sebzeli çorba tüketiyor. Diyetini gece ara öğünüyle tamamlayan Ürek, şekersiz badem sütü veya süt ve yulaf ezmesiyle günü sonlandırıyor.

Ürek'in uyguladığı bu diyet listesi, yağsız, tuzsuz ve kalorisiz gıdalarla beslenmeyi hedefliyor. İki haftada etkileyici sonuçlar elde eden Ürek, bu diyetle sağlıklı bir şekilde kilo vererek kendine yeni bir enerji ve motivasyon kaynağı buldu.

Fatih Ürek'in zayıflama süreci, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin birleşimiyle etkileyici bir başarı hikayesi sunuyor. Bu diyet programı, kilo vermek isteyen birçok kişi için yardımcı olacak.

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