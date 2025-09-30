Gazze: Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Yoğunluk Hayat Tehdit Ediyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kuzeyden gelen göç dalgasıyla dolup taşıyor. Hastane, hasta ve yaralıları kabul etmekte zorlanırken koridorlar, merdiven başları ve avluda yatan çok sayıda kişi görülüyor.

Sağlık sistemi çökme riskiyle karşı karşıya

İsrail ordusunun kara ve hava saldırıları nedeniyle Filistinliler güneye ve orta kesime sürülüyor; kaçanlar gittikleri yerlerde ne barınacak ne de tedavi olacak hastane bulabiliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından 2 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, çalışır vaziyetteki hastanelerde doluluğun yüzde 200-300 seviyelerine çıktığı, 'Hastaneler yaralılar denizinde boğuluyor. Hastanelerin kapasitesi, yaralılara yetmiyor.' ifadeleri yer aldı.

Yenidoğan ünitesinde kritik durum

Aksa Şehitleri Hastanesi, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki tek devlet hastanesi olarak sağlık merkezlerindeki doluluğun en çarpıcı örneklerinden biri. Hastane girişinde sedyelerde yatanlar, bina içinde koridor ve merdiven başlarına yerleştirilmiş yataklar göze çarpıyor. Hastane avlusunda kurulan çadırlarda da hizmet veriliyor; birçok hasta yerde sünger yataklarda yatmak zorunda kalıyor. Bu durum, sağlık personeline göre hastaların hayatını tehdit ediyor.

Yenidoğan Bölüm Başkanı Doktor Visam Şettut normalde bölümün 25 bebeği kabul edebildiğini, ancak hem kuzeyden hem güneyden gelen göçlerle birlikte şu an bölümde 48 bebeğin bulunduğunu açıkladı. Şettut, durumu şöyle özetledi: 'Kuvöz, tıbbi cihaz, ilaç ve mamada eksiklik çekiyoruz. Akciğer gelişimi ya da kalp resüsitasyonu için gerekli ilaçlarda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Buna ek olarak elektriklerin kesilmesi durumunda da bu bebeklerin bağlı olduğu solunum cihazları durur. Bu da en az 15-20 bebeğin ölmesi anlamına gelir.'

Anneler ve bebekler: Barınma, beslenme ve ilaç yoksunluğu

İkiz çocuk annesi Fatıma el-Eşkar, çocuklarının kuvöze girmesi gerektiğini ancak yer olmadığı için bölümde yer alamadıklarını anlattı. Gazze'den Dery el-Belah'a göç ettiklerini söyleyen Eşkar, 2 gündür hastanede yatacak yer bulamadıklarını, çocuklarının mikroplara maruz kaldığını ve ilaç, bebek maması ile bebek bezi de dahil hiçbir şeye ulaşamadıklarını belirtti.

Bazı bebeklerin anneleriyle lavaboların yanında kaldığı, 4 günlük bir bebekle lavabonun yanında oturan Ummu Muhammed Zuheyr'in 'her yer çok kalabalık, yardım çağrısında bulunuyorum' sözleri dikkat çekti.

Silin Saad adlı bir annenin anlattığına göre, kucağındaki 4 günlük bebek sarılık ve yüksek ateşle hastaneye getirildi; oksijen yetersizliği saptandı. Saad, bebeğin sabah 09.00'dan öğlen 14.00'a kadar hiçbir şey yemediğini, annenin hamilelik döneminde yeterli hayvansal protein ve süt ürünü tüketemediğini, bunun doğrudan bebeğin düşük doğum kilosuna yol açtığını söyledi. Saad, anne ve bebeklerin hem tedavi hem de yiyecekten yoksun kaldığını vurguladı.

Yaralıların durumu ve hastane koşulları

Fatıma Yusuf Hamdan, yaralı oğlunun dört kez saldırıya uğradığını, vücudunun çeşitli yerlerinde platin ve fiksasyon aletleri bulunduğunu anlattı: 'Gözünden yaralandı, kafatasında kırık var. İki bacağına ve koluna platin takıldı. Rızık kapısı arabası gitti. Geriye hiçbir şey kalmadı. 3 gün önce oğlumun bacağındaki yaradan kurtlar çıktı. İlaç yok, yatak yok, yiyecek de yok. Hasta yoğunluğundan insanlar yerlerde yatıyor. İnsanların hali içler acısı.' Hamdan ayrıca oturacak yer bulamadığını, 11 gündür yerde uyuduğunu söyledi.

Sonuç: Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki doluluk, sağlık hizmetlerini çökme noktasına getiriyor; yenidoğanlardan yetişkin hastalara kadar geniş bir hasta grubunda ilaç, ekipman, besin ve barınma eksikliği hayatı tehdit eden boyuta ulaştı.