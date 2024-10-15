Gebe Okulu: Hamilelik Sürecine Hazırlık Eğitimi

Anne Adayları için Özel Eğitim Programı

Bolu'da, Gebe Okulu adı altında gerçekleştirilen eğitim programı, anne adaylarına hamilelik, doğum ve sonrası süreçlerle ilgili kapsamlı bilgiler sunuyor.

Seçil Yaman'dan Destekleyici Bilgiler

Ebe Seçil Yaman, eğitimler hakkında şu bilgileri paylaştı:

Annelerin doğumdaki korkularını nasıl yönetecekleri konusunda destek sağlıyoruz.

Psikologlar, lohusalık dönemi ve doğum korkusu üzerinde bilgilendirmeler yapıyor.

Diyetisyenler, hamilelikte beslenme üzerine detaylı bilgiler aktarıyor.

Fizyoterapistler, anne adaylarının fiziksel aktiviteleri hakkında eğitim veriyor.

Eğitim Süreci

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen bu projede, anne adayları haftada bir gün düzenlenen dört seans eğitim programına katılıyor. Bu süreç sonunda katılımcılar, doğum sırasında neler yaşayacaklarını ve 0-1 yaş arası bebek gelişimi hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Anne Adaylarından Olumlu Geri Bildirimler

Anne adayı Gülnur Gülsoy, eğitimlerin kendisi için çok destekleyici olduğunu ifade ederek, "Normal doğum taraftarıyım, doğum doğal bir süreç," dedi. Yeşim Güven ise, "Eğitimler sayesinde daha bilinçli bir anne olma yolunda adım attım," şeklinde konuştu. Yaratılan olumlu atmosferin anne adaylarının endişelerini azalttığı görülüyor.

Katılım ve Destek

Ayrıca, Gebe Okulu'na katılmak isteyen kamu çalışanı anne adayları, Bolu Valiliği tarafından idari izinli sayılıyor. Uzmanlar, tüm anne adaylarının bu eğitimlerden faydalanmasını ve bilinçli bir hazırlık süreci geçirmelerini öneriyor.

Bolu'da "Gebe Okulu"nda anne adaylarına hamilelik, doğum anı ve sonrası hakkında bilgi verilerek süreci rahat geçirmeleri sağlanıyor.

Bolu'da "Gebe Okulu"nda anne adaylarına hamilelik, doğum anı ve sonrası hakkında bilgi verilerek süreci rahat geçirmeleri sağlanıyor.

Bolu'da "Gebe Okulu"nda anne adaylarına hamilelik, doğum anı ve sonrası hakkında bilgi verilerek süreci rahat geçirmeleri sağlanıyor.

Bolu'da "Gebe Okulu"nda anne adaylarına hamilelik, doğum anı ve sonrası hakkında bilgi verilerek süreci rahat geçirmeleri sağlanıyor.