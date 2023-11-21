Göbek çevresi yağlı olanlar yandı: O hastalığın habercisi olabilir

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Göbek çevresi yağlı olanlar yandı: O hastalığın habercisi olabilir
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GÖBEK BÖLGESİNDEKİ YAĞLARA DİKKAT

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği tarafından hazırlanan rapora göre göbek ve bel bölgesinde yaşanan yağlanma Alzheimer hastalığına sebep olabiliyor. Yağ ölçümleri ve beyin taramalarını birlikte analiz edildiğinde daha fazla iç organ yağı olan kişilerin beyinlerinde daha fazla amiloid birikimi yaşandığı öğrenildi. 

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Bu durum ise Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalini artırıyor. Hastalığın beyindeki ilk gelişimleri belirtilerin ortaya çıkmasından 20 sene önce yaşanmaya başlıyor. Araştırmaya katılan kişilerde iç organlarda biriken yağ yüksek vücut kitle indeksine her zaman yansımayabiliyor. Yağ tespiti için MRI taraması gerekiyor ve bazı belirtiler de olabiliyor. Eğer bel kalçadan daha genişse diyabete işaret edebiliyor ve yüksek kan şekeri belirtilerinden bazıları olarak düşünülüyor. Alzheimer Derneği Amerika'da 6 milyondan fazla insanın Alzheimer hastalığına yakalandığını ve 2050 senesine kadar 13 milyona yükselebileceğini belirtiyor. 

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