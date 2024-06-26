Günde bir kez cildinize sürüp sonucu görün! Mermer gibi cildin sırrı meğer ondaymış

Profesör Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki açıklamalarıyla her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu kez güzel cildin sırlarını tek tek anlattı. Detaylar haberimizde…







YÜZÜNÜZE GÜNDE BİR KERE SÜRMEK O PROBLEMİ BİTİRİYOR! CİLDİNİZ BEBEK GİBİ PARLIYOR! CANAN KARATAY SIRRI AÇIKLADI

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda açıklamalarda bulunuyor. Sağlıklı bir cilt için beslenme önemlidir. Sağlıklı cildin sırrı beslenme alışkanlıklarında gizlidir.

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda açıklamalarda bulunuyor. Parlak ve sağlıklı bir cildin sırları onun tarafından ortaya çıkarıldı. Yeme alışkanlıklarımızın cildimize etkisi olduğunu ve bunun beslenmemizle alakalı olduğunu söyledi.

Karatay'a göre zeytinyağı sabunu, yaraları iyileştirmesi ve cildi yumuşacık yapması nedeniyle cilde en faydalı sabundur. Zeytinyağlı sabunun cildin doğal yağ dengesini koruduğunu ve cilde iyi geldiğini söyledi.

Doğal sabunların, içeriğindeki doğal yağlar ve maddeler sayesinde cilde birçok faydası vardır. Temizler ve yeniler. Hafif ve cilt dostudur. Ciltteki yağ dengesini koruyarak cildin doğal koruyucu tabakasını destekler. Serbest radikallerin zararlı etkilerinden cildi korur. Doğal sabunlar cilt sağlığını destekler ve cilde sağlıklı bir görünüm kazandırır.

ZEYTİNYAĞLI SABUNUN FAYDALARI

NEMLENDİRİCİ ETKİSİ: Zeytinyağı cildinize iyi gelir. Zeytinyağlı sabunun nemlendirici özelliği vardır.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ: Zeytinyağı yardımıyla cilt serbest radikallere karşı korunur. Zeytinyağlı sabun cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

CİLT TEMİZLİĞİ: Doğal bir temizleyici olan zeytinyağı sabunu, cildi derinlemesine temizler ve gözenekleri açar. Cildin yağ dengesi düzenlenir.

İLTİHAP ÖNLEYİCİ ETKİSİ: Zeytinyağı cilt iltihabını önler ve cildin iyileşme sürecini hızlandırır. Bu nedenle zeytinyağı sabunu sedef hastalığı gibi cilt sorunlarına uygundur.

DOĞAL ÜRÜN OLMASI: Çünkü doğal bir üründür. Zeytinyağı Sabunu hiçbir kimyasal içermez ve doğal olarak üretilir. Bu nedenle cildinize zarar vermez ve hassas cilde sahip kişiler tarafından bile güvenle kullanılabilir.