Hafızayı canavara çeviren 100 yıllık baharat! Bir kez yiyen hiçbir şeyi unutmuyor

Günümüzde pek çok insan hayatında unutkanlık sorunu yaşıyor. Unutkanlık çoğunlukla yaş ile beraber artsa da günümüz gençleri arasında yaygın bir problem olarak görülür. Ancak bu durumun günlük yaşamımızı olumsuz etkiler, hafıza kaybı, konsantrasyon güçlüğü ve bilgileri hatırlayamama gibi belirtiler gösterir.

HAFIZAYI HANGİ BAHARATLAR GÜÇLENDİRİR

İbn-i Sina'nın seneler evvel yazdığı sağlık kuralları günümüze de ışık tutmaktadır. Hekim İbn-i Sina'nın "El-Kanun Fi't-Tıbb" adlı kitabında baharatların hafızayı güçlendirdiğine dair deliller yer alıyor. Zencefil, hardal ve zerdeçal, İbn-i Sina'nın hafıza ve zeka için tavsiye ettiği en önemli baharatlar arasındadır. Özellikle kış aylarında baharatların sağlığa faydalarından faydalanmak oldukça mühimdir. Zencefil, zerdeçal, hardal gibi baharatlar adını sıklıkla duyduğumuz ve mutfaklarımızda her zaman bulunan özel baharatlardandır.

Zencefil: Zencefil sindirimi iyileştirir ve aynı zamanda hafızayı güçlendirme etkisi vardır. Bulanık görmeyi azaltır ve sindirim sistemine olumlu etki yapar.





Zerdeçal: Zerdeçal ruh sağlığına katkıda bulunur ve nörolojik bozuklukların tedavisinde etkilidir. Ayrıca kusmayı baskılayıcı özelliğiyle de bilinmektedir.

Hardal: Aç karnına alındığında zekâyı artırır. Kulak ve diş ağrılarında damla şeklinde hardal suyu kullanılabilir ve balgam oluşumunun önüne geçilebilir.

Bin sene evvel İbn-i Sina'nın önerdiği bu baharatlar, günümüzde hâlâ hafıza ve ruh sağlığı açısından değerli bir kaynak olabiliyor. Bu baharatları düzen biçimde beslenmenize dahil etmek sağlığınızı destekler ve zihinsel performansınızı geliştirebilir.