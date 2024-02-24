Harvard Üniversitesi’nden şaşırtan bulgu: Düzenli diş fırçalayanlar zatürreye yakalanmıyor!

Zatürre, özellikle kış aylarında sıkça görülen ve hayati tehlike oluşturan bir akciğer enfeksiyonudur. Zatürreden korunmak için, aşı, maske, hijyen gibi önlemler alınması gerekir. Ancak, bu önlemlerin yanı sıra, çok basit bir alışkanlık da zatürreye karşı koruma sağlayabilir: Diş fırçalamak. Diş fırçalamak zatürreye karşı ne kadar etkilidir? Peki Diş fırçalamak için ne zaman ve nasıl fırçalamak gerekir? Bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde...

DİŞ FIRÇALAMAK ZATÜRREYE NASIL ENGEL OLUR?

Diş fırçalamak, ağız sağlığını korumak için önemli bir alışkanlıktır. Diş fırçalamak, diş çürümesi, diş eti iltihabı, ağız kokusu gibi sorunları önler. Ayrıca, diş fırçalamak, ağızda üreyen bakterilerin akciğere geçmesini de engeller.





Çünkü, ağızda biriken bakteriler, solunum yoluyla akciğere ulaşabilir ve burada enfeksiyona neden olabilir. Bu enfeksiyon, zatürreye yol açabilir. Bu nedenle, düzenli diş fırçalamak, zatürreye karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

DİŞ FIRÇALAMAK ZATÜRREYE KARŞI NE KADAR ETKİLİDİR?

Diş fırçalamak zatürreye karşı ne kadar etkili olduğunu gösteren bir araştırma, Harvard Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanları Selina Ehrenzeller ve Michael Klompas tarafından yapıldı. Araştırmada, 2700’den fazla hastanın verileri incelendi. Hastaların yarısı düzenli diş fırçalarken, diğer yarısı fırçalamıyordu.





Araştırma sonucunda, düzenli diş fırçalayan hastaların, fırçalamayanlara göre, zatürreye yakalanma riskinin yüzde 50 daha az olduğu görüldü. Araştırmacılar, diş fırçalamanın, ağızda üreyen bakterileri azaltarak, akciğer enfeksiyonlarını önlediğini belirttiler.



DİŞLER NE ZAMAN VE NASIL FIRÇALANIR?

Diş fırçalamak için en uygun zaman, yemeklerden sonra veya yatmadan öncedir. Diş fırçalamak için, orta sertlikte bir diş fırçası ve florürlü bir diş macunu kullanılmalıdır. Diş fırçası, dişlerin ön, arka ve çiğneme yüzeylerine 45 derecelik bir açıyla tutulmalı ve küçük dairesel hareketlerle fırçalanmalıdır. Diş fırçalama işlemi, her diş için en az 10 saniye olmak üzere, toplamda 2-3 dakika sürmelidir.





Diş fırçalamanın yanı sıra, diş ipi veya ara yüz fırçası kullanarak, dişlerin arasındaki bakteri ve yiyecek artıkları temizlenmelidir. Ayrıca, ağız gargarası veya su ile ağız çalkalanmalıdır. Diş fırçası, her 3 ayda bir değiştirilmelidir.

ZATÜRREYE KARŞI ALINABİLECEK DİĞER ÖNLEMLER NELERDİR?

Diş fırçalamak, zatürreye karşı alınabilecek önlemlerden sadece biridir. Zatürreye karşı korunmak için, aşağıdaki önlemler de alınmalıdır:

• Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, sağlıklı ve dengeli beslenmek, C vitamini, D vitamini, çinko, probiyotik gibi bağışıklık destekleyici besinleri tüketmek, bol su içmek, uyku düzenine dikkat etmek, stresi azaltmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak gerekir.

• Zatürre aşısı, zatürreye karşı en etkili korunma yöntemidir. Zatürre aşısı, zatürreye neden olan bakterilere karşı antikor üretir ve enfeksiyonu önler. Zatürre aşısı, özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, bağışıklık sistemi zayıf olan, sigara içen, alkol bağımlısı olan kişilere önerilir. Zatürre aşısı, doktorun önerisi ve kontrolü ile yapılmalıdır.





• Maske takmak, zatürreye karşı alınabilecek önlemlerden biridir. Maske, solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Maske, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde takılmalı, sık sık değiştirilmeli, kirli maskeler uygun şekilde atılmalıdır. Maske takarken, ellerin temiz olmasına, maskeye dokunmamaya, maskeyi çıkarırken kulaklardan tutmaya dikkat edilmelidir.

• Hijyen kurallarına uymak, zatürreye karşı alınabilecek önlemlerden biridir. Hijyen kuralları, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnun tek kullanımlık mendille kapatılması, mendilin çöpe atılması, kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durulması, kişisel eşyaların paylaşılmaması, yüzeylerin dezenfekte edilmesi gibi basit ama etkili uygulamaları içerir. Hijyen kurallarına uyarak, solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlara karşı korunabilir, zatürre riski azaltılabilir.