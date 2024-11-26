İzmir Şehir Hastanesi 2024'te Kök Hücre Bağışlarında Türkiye Birincisi Oldu

İzmir Şehir Hastanesi'nde Kök Hücre Bağışları Rekor Kırıyor

2024 yılında İzmir Şehir Hastanesi, 147 bağışçıdan kök hücre topladığı ile Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) paydaşları arasında birinciliğe yükseldi. Bu başarı, hastanenin Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Zehra Narlı Özdemir tarafından açıklandı.

Geçmişten Gelen Başarılar

Özdemir, daha önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülen kök hücre bağışı çalışmalarının, İzmir Şehir Hastanesi'nde devam ettiğini ifade etti. 2022 yılında 93 bağışçı olan bu rakam, 2023'te 132'ye çıkmış ve 2024'te 147'ye ulaşmıştır.

Bölgesel Duyarlılık ve Uluslararası Başarı

Özdemir, hastanenin başarılı organizasyonu ve donanımının yanı sıra İzmir ve Ege Bölgesi halkının duyarlılığının da etkili olduğunu vurguladı. Toplanan 147 kök hücreden 17'si yurt dışına gönderilmiş olup, bu ülkeler arasında Finlandiya, Kanada, ABD, Fransa ve İtalya bulunmaktadır. Özdemir, "Bu açıdan da çok gururluyuz ve yaptığımız işin kalitesinin uluslararası düzeyde onaylandığını göstermiş olduk," dedi.

Kök Hücre Bağış Süreci

Kök hücre bağışçısı olabilmek için Türk Kızılayı'na iki tüp kan verilmesi gerektiğini belirten Özdemir, bu kan örneklerinden elde edilen genetik bilgilerin Sağlık Bakanlığı bilgi bankasına kaydedildiğini açıkladı. Kemik iliği nakli yapan merkezlerin, ihtiyaç duyulan donörler için bu bilgi bankasından eşleştirme yaptığına dikkat çekti.

Bağış Süreci ve Güvenlik

Özdemir, bağışçılara kök hücrelerini hareketlendirmek için aşılama yapıldığını ve aferez yöntemiyle kök hücrelerin toplandığını aktardı. Bu işlemin yaklaşık 4,5 saat sürdüğünü ve bağışçılara herhangi bir zarar vermediğinin kanıtlandığını dile getirdi.

Bağışçının Deneyimi

İzmir Şehir Hastanesi'nde kök hücre bağışında bulunan 35 yaşındaki bir birey ise, 2019 yılında kan vererek TÜRKKÖK sistemine dahil olduğunu belirtti. Kök hücresinin bir hasta ile uyumlu olduğunun kendisine iletildiğini ve insanlık görevi olarak bu bağışı yaptığını ifade etti. "Gerçekten bu anlatılamaz, birinin hayatını kurtarmak çok güzeldi. Herkes yapabilir," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir Şehir Hastanesi, 2024 yılında 147 bağışçıdan kök hücre toplayarak Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) paydaşları arasında ilk sırada yer aldı.

İzmir Şehir Hastanesi, 2024 yılında 147 bağışçıdan kök hücre toplayarak Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) paydaşları arasında ilk sırada yer aldı.