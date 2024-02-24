Kabak çekirdeğinin bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Kabuklarını çöpe atanlar faydasını duyunca şaşıp kalacak

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KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Kabak çekirdeğinin birçok faydası bulunuyor ama çoğu insanlar tarafından bilinmiyor. Kabuk içindeki kukurbitin isimli amino asit bağırsakların kurtlardan temizlenmesini sağıyor. İçinde olan demir sayesinde demir eksikliği ve kansızlığı engelliyor ve selenyum, çinko, magnezyum sağlıyor. Kabak çekirdeğinin kabuğuyla birlikte tüketilmesi zarar yerine birçok fayda sağlıyor. Lif bakımından zengin olduğu için bol miktarda su ile tüketilirse birçok fayda sağlar. Kabak çekirdeği tohum, kabuk, yağ formu olarak bitkiden ayrılır.





Yağ içinde ağırlıklı şekilde omega 6, olelik asit, palmitik asit, E vitamini, bitkisel sterol bulunur. Doymamış yağ asitleri sayesinde cilt sağlığına iyi gelir. Cilde nemlendirme sağlar, kan yoğunluğunu dengeler, kan akışkanlığını dengeler. Aynı zamanda besinlerin sindirimini kolaylaştırır. Kabak çekirdeğinin kabuğu lif anlamında zengin olduğu için sindirim sürecine iyi gelir, sistemi destekler ve bağırsak hareketliliğini sağlar. Aynı zamanda kilo kontrolüne yardım eder. Antioksidanlar açısından zengin olduğu için serbest radikallerle savaşır ve hücresel hasarları azaltır. Kanser, kalp hastalığı, yaşlanma gibi riskleri azaltır. Kabukta yer alan magnezyum, çinko, demir ve manganez mineralleri fonksiyonları düzenler. Bağışıklık sistemi güçlendirilir ve kas ve sinir fonksiyonu desteklenir.