Kalbin Küçük Beyni: 3 Boyutlu Harita İle Kalp Hastalıklarına Umut

Kalbin 3 Boyutlu Haritası ile Küçük Beyin Keşfi

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Gümüş’ün ifadesine göre, dünyada kalple ilişkili ölümler hâlâ birinci sırada yer alıyor. Ancak, gelişen teknolojiye rağmen kalp anatomisinin ve işlevinin detayları tam olarak anlaşılamamış durumda. Dr. Gümüş, kalp yetmezliği ve kalp krizine bağlı ölümlerin artış göstermesinin bu eksiklikten kaynaklandığını belirtti.

Küçük Beyin: Kalbin Gizemli Sinir Ağı

Son yıllarda, Daniel Baugh Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada, kalbin kendi sinir sistemi olan "küçük beyin" ifadesiyle tanımlanan yapının, kalp hastalıklarına çare olabileceği vurgulanıyor. Araştırmacılar Dr. James Schwaber ve Dr. Raj Vadigepalli, kalbin işleyişindeki değişiklikleri anlamak için yüksek teknoloji kullanarak beyin ile kalp arasındaki sinir bağlantılarını görüntülemeyi amaçladı.

Çıkarılan 3B harita, kalbin "küçük beyninin" organizasyonu ile birlikte biyolojik özelliklerini de ortaya koyuyor. Kalp hücrelerinin yapısı ve işlevinin yanı sıra, bu organizasyonun kalp hastalıklarındaki rolü hakkında sorular aranıyor. Buna ek olarak, kalbin fizyolojisinde erkekler ve kadınlar arasında nasıl farklılıklar olduğu üzerine de önemli veri toplanıyor.

Bilim Dünyası Kalbin Gizemini Çözmeye Çalışıyor

Doç. Dr. Gümüş, bundan 30 yıl öncesine kadar beynin kalbi kontrol ettiğinin bilindiğini ancak günümüz teknolojisi ile bu durumun sanıldığı kadar basit olmadığını ifade etti. Kalbin sinir sistemi ve yerel sinir ağları üzerindeki çalışmalar, kalbin sadece beyinden gelen uyarılara bağlı olmadığını, kendi başına da işlev görebilen bir yapı olduğunu ortaya koydu.

2000'li yılların başında başlatılan bu araştırmalar, hem sıçan hem de domuz kalplerinin 3 boyutlu haritalanması ile önemli sonuçlar doğuruyor. Kalbin kendi küçük beyninin varlığı kabul edilmeye başlanırken, erkekler ve kadınlar arasında kalp sağlığı açısından potansiyel farklılıklar olduğuna dair kanıtlar elde ediliyor.

Bilim insanları, bu yeni bulgular ile kalp hastalıklarının çözümüne yönelik umut verici gelişmeler elde etmeyi umuyor. Geliştirilen haritalama teknolojisi ve elde edilen veriler, kalp sağlığına dair önemli ipuçları sağlayacak gibi görünüyor.

Kalbin sinir sisteminin ilk 3 boyutlu haritası geliştirilerek, beyinden bağımsız çalışabilen kalbin kendi sinir sistemi olarak isimlendirilen "küçük beyni" kalp hastalıklarına çare olabilecek. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Üyesi Doç. Dr. Fatih Gümüş, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.