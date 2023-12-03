Masum görünen bitki çaylarındaki büyük tehlike! Satın alırken bu detaya bakmayan zehir içiyor

Soğuk havaların etkisiyle birlikte, bitki çaylarına olan talep artıyor. Ancak uzmanlar, kış çayları hazırlarken dikkat edilmesi gereken püf noktaları paylaştı. Meğer hep tükettiğimiz şekiller yanlışmış! İşte detaylar...

Masum görünen bitki çaylarındaki büyük tehlike! Satın alırken bu detaya bakmayan zehir içiyor
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Havaların soğumasıyla birlikte bitki çaylarına olan talepte artış gözleniyor. Ancak Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış çayları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarılarda bulundu.

HER BİTKİ ÇAYININ SON KULLANMA TARİHİ VAR!

BİTKİÇAYI

Bitki çayları alırken üzerinde son kullanma tarihi olup olmadığını kontrol etmek gerektiğini belirten Arslan, açıkta satılan ve tazeliğinden şüphe edilen çaylardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bitki çaylarının da bir son kullanma tarihine sahip olduğunu hatırlatarak, uzun süre saklanmaması gerektiğini ifade etti.

IHLAMUR KAYNATILMAMALI, DEMLENMELİ

IHLAMUR

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni, özellikle ıhlamur bitkisinin demleme usulüyle hazırlanması gerektiğini söyledi. Ihlamurun kaynatılmasının yerine demlenmesi gerektiğini belirten Arslan, çiçek, yaprak veya uçucu yağ içeren çayların infüzyon (demleme) yöntemiyle hazırlanması gerektiğini açıkladı. Bu yöntemin 1 su bardağı kaynamış suya 1 tatlı kaşığı bitki eklenerek 5 dakika bekletilip süzülerek uygulandığını belirtti.

Arslan, ayrıca bu bitkilerin kaynatılması durumunda uçucu yağların kaybolduğunu ve bitkinin etkisini kaybedebileceğini sözlerine ekledi.

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