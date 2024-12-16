Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı

Medicana Ataşehir Hastanesi, elektronik sigara kullanımının akciğer kanseri riskini artırdığına dair önemli uyarılar yaptı. Uzmanlar, bu konudaki dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Elektronik Sigara ve Akciğer Kanseri İlişkisi

Medicana Ataşehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Aker, elektronik sigara ve benzer ürünlerin kullanımının akciğer kanserine karşı mücadelenin önündeki kritik bir tehdit olduğunu ifade etti. Aker, tütün ürünlerinden ve bağımlılık yaratan zararlı kimyasallardan uzak durmanın akciğer kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceğinin altını çizdi.

Akciğer Kanserinin Yaygın Nedenleri

Dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alan akciğer kanseri, yeni kimyasallara maruziyet ile hızla artış göstermekte. Araştırmalara göre, hava kirliliği, mesleki ve çevresel kimyasallara maruziyet ile gençler arasında yayılan elektronik sigara kullanımı, bu kanser türünün artışında etkili faktörler arasında yer almaktadır.

Elektronik Sigara Kullanımında Uyarılar

Doç. Dr. Aker, gençler arasında elektronik sigara kullanımının yaygınlaştığını ve bu ürünlerin yüksek ısıda buharlaştırılması nedeniyle akciğer hasarına yol açabileceğini vurguladı. Güncel bir araştırma, sigarayla birlikte kullanılan elektronik ürünlerin akciğer kanseri riskini 4 kat artırabileceğini göstermektedir.

Erken Teşhis ve Rutin Kontrollerin Önemi

Akciğer kanserinin erken teşhisinin hayati önem taşıdığını belirten Aker, erken evre kanserin sıklıkla belirtileri olmadan tespit edilebileceğini ve mevcut hastaların genellikle başka nedenlerle yapılan incelemelerde keşfedildiğini açıkladı. Ayrıca, erken tanı için düzenli sağlık taramaları önermekte ve düşük doz tomografi gibi yöntemlerle akciğer kontrollerinin yapılabileceğini ekledi.

Risk Faktörlerine Dikkat!

Akciğer kanseri risk faktörleri arasında sigara kullanımı, mesleki maruziyet ve aile öyküsü bulunmaktadır. Bu faktörlere maruz kalan bireylerin düzenli kontroller yaptırmaları hayati önem taşımaktadır.

Farkındalık Oluşturmanın Önemi

Doç. Dr. Aker, akciğer kanseriyle mücadelede farkındalık oluşturmanın kritik olduğunu belirterek, tütün ve bağımlılık yapan ürünlerden uzak durulmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, risk faktörleri bulunan kişilerin sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelerinin gerektiğinin altını çizdi.