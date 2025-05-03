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Mersin'de 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Devam Ediyor

Mersin'de düzenlenen 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri'nde uzman hekimler, iç hastalıkları alanındaki gelişmeleri tartışıyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:19
Mersin'de 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Devam Ediyor

Mersin'de "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" Etkinliği

Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği tarafından düzenlenen 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri etkinliği devam ediyor. Kentteki bir otelde sürdürülen programın ikinci gününde, çok sayıda bilimsel oturum gerçekleştirildi. Katılımcılar, iç hastalıkları alanındaki en güncel gelişmelerin ele alındığı oturumlarda görüş alışverişinde bulunma fırsatı buldu.

Uzmanlardan Söz Aldık

Etkinlikle ilgili bilgi veren Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Dr. Ahmet Taner Sümbül, organizasyona katılan isimlerin alanında yetkin olduklarını ifade etti. Sümbül, "İç hastalıklarında son dönemde ortaya çıkan yeni gelişmeleri tartışarak bunların günlük pratiklerimize uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz" dedi.

Ulusal Hale Gelen Bir Organizasyon

Dr. Sümbül, organizasyonun katılımcılara sağlayacağı faydaların yanı sıra hekimlerin kişisel tecrübelerini aktarma imkânı sunduğunu vurgulayarak, "Programlarımız dolu dolu devam ediyor. İlk önce bölgesel toplantılarla başlamıştık, şimdi ise organizasyon ulusal hale geldi. İç hastalıkları uzmanlarımız ve diğer branş uzmanlarımız, ülke genelinden toplantımıza katılıyor" diye konuştu.

Hekimlerin Bilgi Paylaşımına Destek

Bu organizasyonla bölge hekimlerinin ulusal alanda yetkin isimlerle bir araya gelme şansı yakaladığını belirten Dahiliye Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyit Uyar, etkinliğin çok faydalı geçtiğini ifade etti. Uyar, "Alanında deneyimli hekimler, Türkiye'nin dört bir yanından gelerek burada bilgi paylaşımında bulunuyor. Bu tür etkinlikler çok önemli ve destekliyoruz. Tıp sürekli güncelleniyor; kılavuzlar neredeyse yılda bir yenileniyor. Çünkü alan çok genişlemiş durumda" dedi.

4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri, yarın düzenlenecek olan bilimsel oturumlarla sona erecek.

Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları...

Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" devam ediyor. Kentteki bir otelde düzenlenen programın ikinci gününde çok sayıda bilimsel oturum yapıldı. Katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu etkinlikte, iç hastalıkları alanındaki gelişmeler uzman hekimlerce ele alındı.

Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları...

Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" devam ediyor. Kentteki bir otelde düzenlenen programın ikinci gününde çok sayıda bilimsel oturum yapıldı. Katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu etkinlikte, iç hastalıkları alanındaki gelişmeler uzman hekimlerce ele alındı.

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