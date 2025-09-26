Organ Bağışında Yakınlara Nakilde Öncelik

Yeni yönetmelikle organ bağışçılarının eş ve birinci derece yakınlarına, acil hastalardan sonra nakilde öncelik tanındı; işlemler e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:52
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik tanındı.

Yönetmelik ve yürürlük

Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, organ bağışını teşvik etmeyi ve nakil süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Elektronik başvuru ve doğrulama

Vatandaşlar organ bağışına ilişkin işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden Organ Bağışı Uygulaması veya e-Nabız Sistemi üzerinden yapılacak. Kimlik doğrulaması güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile sağlandıktan sonra 2 aşamalı doğrulama yöntemiyle bağış süreci sonuçlanacak.

Bağışçılar beyanlarını aynı dijital platformlar üzerinden istedikleri zaman değiştirebilecek. Beyan sırasında bildirilen kişilere e-Nabız sistemi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Onay süreci ve muvafakat

Yönetmelik, kişinin organ bağışı ile ilgili herhangi bir beyanının olmadığı hallerde muvafakat sırasını açıkça düzenliyor. Buna göre, organ veya doku alınabilmesi için öncelikle ölüm anında yanında bulunan eşi, yoksa reşit çocukları, ana ve babası veya kardeşlerinden birisinin muvafakati aranacak; bunlar da yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakati ile işlem yapılacak.

Bu düzenlemeler, hem bağışçı haklarını korumayı hem de organ nakli bekleme sürelerini kısaltmayı amaçlıyor.

