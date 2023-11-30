Pahalı şampuanları çöpe attıracak! Bu sabun saçları kepekten arındırıp ışıl ışıl yapıyor

Hatay bölgesinde yetişen defnenin mucizevi özellikleri, bölgedeki el emeğiyle üretilen defne sabunlarında buluşuyor. Bu sabunlar, sadece temizlik amacıyla değil, aynı zamanda mikrop öldürücü etkisiyle bilinen defne yağı sayesinde saç ve deri sağlığını destekliyor.

Doğadan Gelen Sağlık: Defne Sabunu ve Faydaları

Hatay'da dededen toruna geçen geleneksel bir üretim yöntemiyle hazırlanan defne sabunu, mantar ve egzama oluşumunu önleme konusunda etkili. Düzenli kullanıldığında saç dökülmesini azalttığı bilinen bu sabun, saç ve deri hastalıklarına karşı doğal bir kalkan oluşturuyor.





Defne Sabunu Üretimi: Gelenek ve El Emekleri

Hataylı üretici Doğan İkizek, defne sabunu yapımını dedesinden öğrenmiş ve bu geleneği sürdürüyor. Zeytinyağı, defne yağı ve kostiğin bir araya geldiği bu özel sabun, özenle hazırlanan karışımın kıvamına gelene kadar karıştırılarak elde ediliyor. Ardından kalıplara dökülüp kurumaya bırakılan sabunlar, sağlıkla buluşana kadar bekletiliyor.

Turistlerin Favorisi: Defne Sabunu

Defne sabununun doğal kokusu ve etkileyici özellikleri, sadece yerel değil, aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Hatay'ın eşsiz defne sabunu, bölgenin doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenler için özel bir deneyim sunuyor.





Doğallığın Bedeli

Doğan İkizek, defne yağı ile zeytinyağının karışımından elde edilen defne sabununun kilosunun 250 TL olduğunu belirtirken, saf defne yağı ile üretilen sabunun kilosunun ise 300 TL olduğunu ifade etti. Bu fiyatlar, doğallığın ve el emeğinin değerini yansıtan bir tercih sunuyor.