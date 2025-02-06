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Pasif İçicilik İnme Riskini %30 Artırıyor

Pasif içicilik ve sigara kullanımı, inme riskini önemli ölçüde artırıyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:33
Pasif İçicilik İnme Riskini %30 Artırıyor

Pasif İçicilik İnme Riskini %30 Artırıyor

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, sigara içmenin inme riskini en az %200 artırdığını, pasif içiciliğin ise %30 oranında bu riski yükselttiğini belirtti. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tütün ve tütün ürünlerine maruziyetin birçok ölümcül hastalığa yol açtığını ifade etti.

Sigara Kullanımının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Arsava, sağlığın korunması ve gelecek nesillere iyi bir örnek olunması amacıyla herkesi sigara, elektronik sigara ve diğer tütün ürünlerinden, özellikle nargile, puro gibi ürünlerden uzak durmaya çağırdı. Sigaranın, inme gelişiminde en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

İnme ve Sonuçları

İnme, beynin kan akışının aniden kesilmesi sonucu oluşur. Beyne yeterince oksijen ulaşamadığında, beyin hücreleri hızla zarar görür. Zamanında müdahale edilmezse inme, kalıcı engellilik ve ölüme yol açabilir. Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişi inme geçirmektedir ve bu vakaların büyük bir kısmı kalıcı engelliliklere neden olmaktadır.

Yıllık Ölüm İstatistikleri

Prof. Dr. Arsava, Türkiye'de 2019 yılında gerçekleşen 435 bin 941 ölümde, inmenin %22,2 oranıyla ikinci sırada yer aldığını belirtti. 2002-2017 yılları arasında inme kaynaklı ölümlerin %56 arttığını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inme ayrıca dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni ve en yaygın birinci kalıcı engellilik nedenidir.

Sigara ve Beyin Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkiler

Sigara içmenin inme riskini artırmadığını, aynı zamanda beyin sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten Arsava, “Sigara, beynin gri maddesinin incelmesine ve bilişsel rezervlerin azalmasına yol açar.” dedi. Bu durum, bireylerin bilişsel yetilerinin erken yaşlarda kaybedilmesine neden olur.

Önlenebilir İnme Vakaları

Dünya genelinde inme vakalarının %80'inin önlenebileceğini kaydeden Arsava, bunun en etkili yollarından birinin sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak olduğunu belirtti. Sigarayı bırakmanın yalnızca damar sağlığını değil, kalp ve solunum yolu hastalıkları ile kanser riskini de azaltacağını vurguladı.

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