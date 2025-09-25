Prof. Dr. Alper Şener'den 65 yaş üstüne çağrı: Grip aşısı yaptırın

Prof. Dr. Alper Şener, havaların soğumasıyla artan grip riskine dikkat çekerek 65 yaş üstü vatandaşlara Aralık ayının 15'ine kadar grip aşısı yaptırma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:48
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla solunum yolu rahatsızlıkları ve grip salgınlarının arttığını, bu nedenle 65 yaş üstü vatandaşların grip aşısı yaptırmasının önemine dikkat çekti.

Şener, "Özellikle mevsimsel grip hastalıklarının öncesinde mutlaka 65 yaş üstünün aşılanması gerekiyor" dedi. İlk defa aşı olacaklar için 15 gün arayla 2 doz uygulanması gerektiğini ve Aralık ayının 15'ine kadar bu yaş grubunun aşılanmasının önerildiğini vurguladı.

65 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan kişilerin aşı olmadıklarında hastalığı ağır geçirdiklerini, bazı vakalarda tedavinin yoğun bakımda sürdüğünü hatırlatan Şener, toplumda grip aşısı hakkında yayılan yanlış bilgileri ele aldı.

Şener, "Toplumda 'Ben aşı oldum, aşı olduktan sonra daha ağır grip geçirdim, daha ağır enfekte oldum' gibi bir kaygı var" diyerek sosyal medyadaki yanlış bilgi paylaşımına karşı uyardı. Mevcut aşıların influenza A ve influenza B'yi koruma yelpazesinde etkili olduğunu belirtti ve aşı ile klinik tablonun, akciğere inme, hastaneye yatış ve yoğun bakım risklerinin azaltıldığını söyledi.

Kovid-19: Mevsimsel solunum yolu hastalığına dönüşüyor

Şener, Kovid-19 vakalarında artış gözlendiğini ancak bunun salgın dönemindeki düzeyde olmadığını ifade ederek, koronavirüsün artık mevsimsel solunum yolu hastalıkları arasında yer aldığı değerlendirmesini paylaştı. "Kovid aslında bir nevi evcilleşti" ifadesini kullandı.

Grip ile Kovid-19'un belirtilerinin karışabileceğini belirten Şener, tat ve koku kaybı ile ishalin daha çok Kovid-19'la birlikte görülebildiğini, ancak kesin ayırmanın PCR testi ile mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca, özellikle 75 yaş üstü bireyler için Kovid-19'un hala ölümcül olabileceği ve yoğun bakım riskinin sürdüğünü vurguladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, havaların soğumasıyla solunum yolları rahatsızlıklarının arttığına ilişkin açıklamada bulundu.

