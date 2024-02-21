Regl sancılarına, romatizma ağrılarına şifa olacak bu otu evinizden eksik etmeyin. 1 çay kaşığı bile tam etki gösteriyor

Çörek otu tohumları hem baharat hem de şifalı bitki olarak kullanılan mucizevi bir besindir. Çörek otu tohumları, regl ve romatizma gibi pek çok sağlık sorununa iyi gelen birçok besin öğesi ve biyoaktif bileşik içerir. İşte çörek otu tohumlarının regl ve romatizmaya iyi gelen faydaları ve nasıl kullanılması gerektiği…

ÇÖREK OTU TOHUMLARININ REGL DÖNEMİNDE FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu tohumları, regl döneminde yaşanan pek çok soruna çare olabilir. Çörek otu tohumlarının regl faydaları şunlardır:

• Çörek otu tohumları, regl öncesi sendromu (PMS) olarak bilinen durumu hafifletir. PMS, regl öncesinde görülen fiziksel ve duygusal belirtileri ifade eder. Bu belirtiler arasında baş ağrısı, karın ağrısı, şişkinlik, göğüs hassasiyeti, sinirlilik, depresyon ve yorgunluk bulunur.





Çörek otu tohumları, içerdiği antioksidanlar, anti-enflamatuarlar ve hormon dengesini sağlayan bileşikler sayesinde PMS belirtilerini azaltır.

• Çörek otu tohumları, regl sancılarını giderir. Regl sancısı, rahim kaslarının kasılması sonucu oluşan ağrılı bir durumdur. Çörek otu tohumları, içerdiği timol, timohidrokinon ve timokinon gibi bileşikler sayesinde rahim kaslarını gevşetir, iltihaplanmayı önler ve ağrıyı hafifletir.

• Çörek otu tohumları, regl düzensizliğini önler. Regl düzensizliği, regl döneminin uzun veya kısa olması, regl kanamasının fazla veya az olması, regl aralarının değişken olması gibi durumları ifade eder. Regl düzensizliği, hormonal bozukluklar, stres, kilo değişimi, polikistik over sendromu (PCOS) gibi nedenlerden kaynaklanabilir.





Çörek otu tohumları, içerdiği fitoöstrojenler, antiandrogenler ve insülin duyarlılığını artıran bileşikler sayesinde regl düzensizliğini önler ve regl döngüsünü düzenler.

ÇÖREK OTU TOHUMLARININ ROMATİZMAYA FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu tohumları, romatizma gibi iltihaplı ve ağrılı bir hastalığa da iyi gelir. Romatizma, eklemlerde, kaslarda, bağ dokularda ve kemiklerde iltihaplanma, ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığına neden olan bir hastalıktır. Çörek otu tohumlarının romatizma faydaları şunlardır:

• Çörek otu tohumları, iltihaplanmayı azaltır. Romatizmanın temel nedeni, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması sonucu oluşan iltihaplanmadır. Çörek otu tohumları, içerdiği antioksidanlar, anti-enflamatuarlar ve immünomodülatörler sayesinde iltihaplanmayı azaltır ve bağışıklık sisteminin dengesini sağlar.





• Çörek otu tohumları, ağrıyı giderir. Romatizma, eklemlerde ve kaslarda şiddetli ağrılara neden olur. Çörek otu tohumları, içerdiği analjezik ve antispazmodik bileşikler sayesinde ağrıyı giderir ve kas spazmlarını önler.

• Çörek otu tohumları, eklem sağlığını korur. Romatizma, eklemlerde hasara, deformasyona ve hareket kısıtlılığına neden olur. Çörek otu tohumları, içerdiği kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko ve demir gibi mineraller sayesinde eklem sağlığını korur, eklem kıkırdağının yenilenmesine yardımcı olur ve eklem hareketliliğini artırır.

ÇÖREK OTU TOHUMLARINI NASIL KULLANMALI?

Çörek otu tohumlarını regl ve romatizma sorunlarına iyi gelmesi için nasıl kullanmalı? İşte çörek otu tohumlarını kullanmanın birkaç yolu:

• Çörek otu tohumlarını çiğneyerek veya öğütüp bal ile karıştırarak yiyebilirsiniz. Günde 1-2 çay kaşığı tüketmeniz yeterlidir.

• Çörek otu tohumlarını kaynar suya atarak çay yapabilir ve içebilirsiniz. Günde 2-3 bardak içmeniz yeterlidir.

• Çörek otu tohumlarını zeytinyağı ile karıştırarak macun yapabilir ve ağrılı bölgelere masaj yapabilirsiniz. Günde 1-2 kez uygulamanız yeterlidir.





• Çörek otu tohumlarını yemeklere, salatalara, yoğurda veya peynire ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Çörek otu tohumları, regl ve romatizma gibi pek çok sağlık sorununa iyi gelen şifalı bir besindir. Çörek otu tohumlarını düzenli olarak tüketerek sağlığınızı koruyabilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Çörek otu tohumlarının faydalarından yararlanmak için yukarıda verdiğimiz yöntemleri deneyebilirsiniz.