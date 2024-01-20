Regl sancısı çekmeye son veriyor! Bir kez deneyen adet olduğunu bile unutacak

Regl döneminizde işinize yarayacak bu çaylar ile keyfinize bakın....

Regl sancısı çekmeye son veriyor! Bir kez deneyen adet olduğunu bile unutacak
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ADET SANCISINI YOK EDEN O TARİFLER….

Regl, kadınların en zorlandıkları aylık döngüleridir. Regl sancısı da kadınların en büyük çilesi alabilir. Ancak bu tariflerle adet sancılarınızı en aza indirmeniz ve rahat bir regl dönemi geçirmeniz mümkün olabilir. İşte o tarifler….

bitki

Kadınların her ay aylık döngüleri olan adet sancıları oldukça rahatsız edebiliyor. Bir çok kadında bu dayanılmaz adet sancılarında ilaçlar ile başa çıkmaya çalışıyor. Ancak uygulanacak birkaç tarif ile bu adet sancılarını en aza indirmek ve keyifli bir regl dönemi yaşamak mümkün . İşte detaylar….

KEKİK SUYU

Kekik suyu kendine has ve kesin kokusu ile adet sancılarını bıçak gibi kesecek en etkili yöntemdir. Kekik suyu ya da çayını adet dönemlerinizde tüketerek kaslarınızın gevşemesine ve ağrılarınızın hafiflemesi için kullanabilirsiniz

KIRMIZI AHUDUDU YAPRAĞI

Rahim ile ilgili konularda yine kırmızı meyvelerde oldukça başarılıdır. Kırmızı ahududu yaprağı da adet sancılarını azaltıp rahim kaslarının gevşemesini sağlar. Bu sayede adetin acısız ve rahat bir şekilde geçmesini sağlar.

PAPATYA ÇAYI

Hemen her derdin devası olan bir başka bitki de papatyadır. Papatya çayı sakinleştirme etkisi en yüksek çaylardan biri olduğu için adet sancılarının yoğun olduğu zamanlarda da tükettiğinizde faydasını göreceğiniz bir çaydır.

ADAÇAYI

Regl döneminde ada çayı tüketmek adet sancılarının azalmasını sağlamaktadır. Bu çayı da tüketerek adet sancılarınızdan kurtulabilirsiniz.

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