Sadece 7 günde sivilcesiz bir cilt mümkün! Zencefil kürü ile makyajsız bile ışıl ışıl parlayacaksınız

Evinizin rahatlığında tertemiz ve bebeksi cilde kavuşmanın sırrı meğer zencefildeymiş! İşte zencefil kürü tarifi...

Sadece 7 günde sivilcesiz bir cilt mümkün! Zencefil kürü ile makyajsız bile ışıl ışıl parlayacaksınız
Yayın Tarihi:

Son zamanlarda popülerliği artan zencefil kürünün karaciğeri temizleyici ve cildi yenileyici etkileri hakkında bilimsel araştırmalar yapılmaya başlandı.

Zencefil, içerdiği gingerol maddesi sayesinde karaciğerde biriken toksinleri atmaya yardımcı olur. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle savaşır. Bunun sonucunda karaciğer dokusunun hasara uğraması engellenir.

Birçok dermatolog, zencefilin cilt sağlığı üzerindeki faydalarına dikkat çekiyor. Zencefil ekstraktı, ciltteki enflamasyonu azaltarak akneleri önler. Aynı zamanda kolajen ve elastin üretimini artırarak cildin esnekliğini ve sıkılığını korur.

zencefil kürü

Evde kolayca hazırlanabilen zencefil kürünün tarifi, limon suyu, zencefil, bal ve isteğe bağlı olarak hindistancevizi yağı kullanılarak ılık suyla hazırlanıyor.

Uzmanlar, zencefil kürünün karaciğer ve cilt sağlığına faydalarının yanı sıra, sindirim sistemini de harekete geçirdiğini, enerji seviyesini artırdığını belirtiyor.

Ancak zencefil kürünün tek başına bir tedavi yöntemi olarak görülmemesi gerektiği, dengeli beslenme, egzersiz gibi faktörlerle birlikte uygulanmasının daha etkili olacağı ifade ediliyor.

Bu bilgiler ışığında zencefil kürünün karaciğer ve cilt sağlığına olan faydalarının yanı sıra, enerji seviyesine de katkı sağlayabileceği anlaşılıyor.

Öne Çıkanlar
Bu fiyata kiralık daire yok ama satılık var! TOKİ ayda 4.800 TL taksitle o illerde konut satışını başlattı Bu fiyata kiralık daire yok ama satılık var! TOKİ ayda 4.800 TL taksitle o illerde konut satışını başlattı
İzmir'de iş arayanlara kaçmaz fırsat! Belediye bu kadrolarda yer açtı: İşte başvuru şartları İzmir'de iş arayanlara kaçmaz fırsat! Belediye bu kadrolarda yer açtı: İşte başvuru şartları
Her sabah kahvaltıdan önce bir bardak içilmeli! Vücudu dinç tutup cayır cayır yağ yaktıran karışım Her sabah kahvaltıdan önce bir bardak içilmeli! Vücudu dinç tutup cayır cayır yağ yaktıran karışım
Çok Okunanlar
Günde 2 adet yiyip üstüne su için... Kolon kanseri, kalp damar hastalıklarına kalkan görevi görüyor Günde 2 adet yiyip üstüne su için... Kolon kanseri, kalp damar hastalıklarına kalkan görevi görüyor Süt içmeyi bırakan bu tohumu kaşık kaşık yiyor! Kemikleri demire çeviriyor, kadın hastalıklarında da etkili Süt içmeyi bırakan bu tohumu kaşık kaşık yiyor! Kemikleri demire çeviriyor, kadın hastalıklarında da etkili Güzelliğinizin sırrı tek bir domateste gizli! Domatesi ezip içine bir kaşık ekleyin: Ay gibi parlayacaksınız Güzelliğinizin sırrı tek bir domateste gizli! Domatesi ezip içine bir kaşık ekleyin: Ay gibi parlayacaksınız Ömrü uzatan baharat aktarlarda yok satıyor! Kaynatıp içen bir daha doktor yüzü görmüyor Ömrü uzatan baharat aktarlarda yok satıyor! Kaynatıp içen bir daha doktor yüzü görmüyor Sigara içme isteğini bıçak gibi kesiyor! Akciğeri temizleyip öksürük krizlerini durduruyor Sigara içme isteğini bıçak gibi kesiyor! Akciğeri temizleyip öksürük krizlerini durduruyor Bu salatayı yiyen tüm gün acıkmıyor! 15 saate kadar tok tutan pratik salata tarifi Bu salatayı yiyen tüm gün acıkmıyor! 15 saate kadar tok tutan pratik salata tarifi