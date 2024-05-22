Sağlıkta yeni dönem bugün itibarı ile başlıyor: Uzaktan muayene masrafları SGK’dan

Hastanelerde, bugünden itibaren yeni bir döneme giriliyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren hastanelerde, bugün itibari ile uzaktan muayene yapılabilecek. Uzaktan muayene masraflarını ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak.

Uzaktan muayene işlemleri için de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınması gerekecek. Hastaların, uzaktan muayene için günde yalnızca bir hakkı olacak. Günde bir kere yapılacak olan bu muayene işleminin ücretini ise SGK karşılayacak.

Uzaktan yapılacak olan muayene işlemleri, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen muayene sonrasında ise doktorlar e-reçete yazabilecek. Hastalar, ilaçlarını bu reçete ile SGK ile anlaşmalı eczanelerden temin edebilecek. Öte yandan hastalar için e-rapor da düzenlenebilecek.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarda geçerli





Uzaktan muayene hizmeti, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında geçerli olacak. Bu kapsamda, eğitim ve araştırma hastanesi olan ve olmayan devlet hastaneleri, bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ve şehir hastaneleri, uzaktan muayene hizmeti verecek.

Diğer yandan uzaktan sağlık hizmeti için gerekli altyapıya sahip olan ve bakanlık tarafından izin verilmiş olan hastaneler, bu hizmeti sağlayacak. Doktorlar, gerekli gördükleri durumlarda ise hastanın hastaneye giderek yüz yüze muayenesini de isteyebilecek.