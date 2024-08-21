Şırnak'ta Diyaliz Hastası Kadının Kalp Duvarı Başarıyla İncelendi

Şırnak'ta Kalp Hastasına Cerrahi Müdahale

Şırnak'ta, kalp duvarında kalınlaşma yaşayan bir diyaliz hastası kadın, gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Başvuru ve Teşhis Süreci

Cizre ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Saadet Pürnek, nefes darlığı şikayetiyle Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontroller sonrasında, Pürnek Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalp Duvarında Kalınlaşma Tespit Edildi

Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda, Pürnek'in kalp duvarında kalınlaşma olduğu belirlendi. Uzun süredir böbrek yetmezliği ile mücadele eden hastaya, Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe ve Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Bahar Çakmak tarafından cerrahi müdahale yapıldı.

Riskli Operasyona İmza Atıldı

Op. Dr. Gökçe, hastanın böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini belirterek, "Bu nedenle riskli bir operasyona imza attık," dedi. Öncelikle ilaç tedavisine başladıklarını, ancak yeterli sonuç alamayınca cerrahi yola başvurduklarını ifade etti.

Kalp Duvarının İnceltilmesi

Dr. Gökçe, "Hastamıza kalınlaşan kalp duvarını inceltmek için alkol ile yakma işlemi yaptık. Bu işlem, hastanın damarlarında zorlu bir süreci içeriyordu. Daha önce yalnızca üst merkezlerde ve üniversite hastanelerinde gerçekleştirilen bir müdahaleyi burada, zorlu da olsa başarılı bir şekilde yaptık," şeklinde konuştu.

Taburcu Süreci ve Hastanın Yorumları

Pürnek, 2 gün yoğun bakımda ve bir gün serviste takip edildiğini belirterek, taburcu edilmeyi planladıklarını ifade etti. Hastanın, "Allah'a şükürler olsun. Nefes darlığım düzeldi ve şimdi iyi durumdayım. Doktorlara teşekkür ediyorum," sözleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şırnak'ta kalp duvarında kalınlaşma tespit edilen diyaliz hastası Saadet Pürnek (sağda), cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu. Böbrek yetmezliği ile uzun süredir mücadele eden Pürnek'e, Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe (solda) ve Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Bahar Çakmak (sol 2) tarafından cerrahi müdahalede bulunuldu.

Şırnak'ta kalp duvarında kalınlaşma tespit edilen diyaliz hastası Saadet Pürnek (sağda), cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu. Böbrek yetmezliği ile uzun süredir mücadele eden Pürnek'e, Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe (solda) ve Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Bahar Çakmak (sol 2) tarafından cerrahi müdahalede bulunuldu.

Şırnak'ta kalp duvarında kalınlaşma tespit edilen diyaliz hastası Saadet Pürnek (sağda), cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu. Böbrek yetmezliği ile uzun süredir mücadele eden Pürnek'e, Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe (solda) ve Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Bahar Çakmak (sol 2) tarafından cerrahi müdahalede bulunuldu.

Şırnak'ta kalp duvarında kalınlaşma tespit edilen diyaliz hastası Saadet Pürnek (sağda), cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu. Böbrek yetmezliği ile uzun süredir mücadele eden Pürnek'e, Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe (solda) ve Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Bahar Çakmak (sol 2) tarafından cerrahi müdahalede bulunuldu.