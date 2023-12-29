Soğuk kış aylarına karşı bağışıklığınızı güçlendirecek o tarif: Sadece evdeki malzemelerle Pastil yapın!
Evde kolayca yapabileceğiniz doğal pastil tarifi ile soğuk kış günlerinde bağışıklığınızı güçlendirin ve boğaz ağrısından kurtulun. Meyve, baharat ve balın mucizevi etkisini deneyin.
EVDE KOLAYCA YAPABİLECEĞİNİZ DOĞAL PASTİL TARİFİ
Soğuk kış günlerinde hastalıklardan korunmak için doğal pastil yapmaya ne dersiniz? Bu pastil, hem lezzetli hem de sağlıklıdır. İçindeki meyveler ve baharatlar sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve boğaz ağrısını hafifletir. Üstelik, evde yapabileceğiniz çok basit bir tariftir. İşte malzemeler ve yapılışı:
Ev yapımı doğal Pastil için malzemeler
- 2 adet orta boy portakal
- 1 adet mandalina
- 1 adet limon
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı zencefil
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tarçın
- 2 karanfil (toz haline getiriyoruz)
- 1,5 yemek kaşığı nişasta
- 1,5 yemek kaşığı bal
Evde doğal Pastil yapılışı
- Meyvelerin suyunu sıkın ve küçük bir tencereye koyun.
- Baharatları ve nişastayı ekleyin ve karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
- Ocaktan alın ve biraz soğumasını bekleyin.
- Balı ilave edin ve iyice karıştırın.
- Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine küçük yuvarlaklar halinde pastilleri dökün.
- Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.
- Pastilleri kavanoza koyun ve buzdolabında saklayın.