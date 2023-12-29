Soğuk kış aylarına karşı bağışıklığınızı güçlendirecek o tarif: Sadece evdeki malzemelerle Pastil yapın!

Evde kolayca yapabileceğiniz doğal pastil tarifi ile soğuk kış günlerinde bağışıklığınızı güçlendirin ve boğaz ağrısından kurtulun. Meyve, baharat ve balın mucizevi etkisini deneyin.

Soğuk kış aylarına karşı bağışıklığınızı güçlendirecek o tarif: Sadece evdeki malzemelerle Pastil yapın!
Yayın Tarihi:

EVDE KOLAYCA YAPABİLECEĞİNİZ DOĞAL PASTİL TARİFİ

Soğuk kış günlerinde hastalıklardan korunmak için doğal pastil yapmaya ne dersiniz? Bu pastil, hem lezzetli hem de sağlıklıdır. İçindeki meyveler ve baharatlar sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve boğaz ağrısını hafifletir. Üstelik, evde yapabileceğiniz çok basit bir tariftir. İşte malzemeler ve yapılışı:

Soğuk kış aylarına karşı bağışıklığınızı güçlendirecek o tarif: Sadece evdeki malzemelerle Pastil yapın!

Ev yapımı doğal Pastil için malzemeler

  • 2 adet orta boy portakal
  • 1 adet mandalina
  • 1 adet limon
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı zencefil
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 2 karanfil (toz haline getiriyoruz)
  • 1,5 yemek kaşığı nişasta
  • 1,5 yemek kaşığı bal

Soğuk kış aylarına karşı bağışıklığınızı güçlendirecek o tarif: Sadece evdeki malzemelerle Pastil yapın!

Evde doğal Pastil yapılışı

  1. Meyvelerin suyunu sıkın ve küçük bir tencereye koyun.
  2. Baharatları ve nişastayı ekleyin ve karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
  3. Ocaktan alın ve biraz soğumasını bekleyin.
  4. Balı ilave edin ve iyice karıştırın.
  5. Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine küçük yuvarlaklar halinde pastilleri dökün.
  6. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.
  7. Pastilleri kavanoza koyun ve buzdolabında saklayın.
Öne Çıkanlar
Bağırsaklarında sorun olanlar bu tarife bayılacak! Gün boyu çektiğiniz acılar tek seferde yok olacak Bağırsaklarında sorun olanlar bu tarife bayılacak! Gün boyu çektiğiniz acılar tek seferde yok olacak
Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak! Dereotlu ve peynirli poğaça nasıl yapılır? 10 dakikada pratik tarif Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak! Dereotlu ve peynirli poğaça nasıl yapılır? 10 dakikada pratik tarif
Duymayan kalmasın! 5 litrelik ayçiçek yağ 164 TL’ye kadar düşüyor... Yeni yıl öncesi dip fiyat görüldü Duymayan kalmasın! 5 litrelik ayçiçek yağ 164 TL’ye kadar düşüyor... Yeni yıl öncesi dip fiyat görüldü
Çok Okunanlar
Ömre ömür katıyor, yaşlanmayı durduruyor! Pazarda kapış kapış satılıyor Ömre ömür katıyor, yaşlanmayı durduruyor! Pazarda kapış kapış satılıyor Bağırsaklarında sorun olanlar bu tarife bayılacak! Gün boyu çektiğiniz acılar tek seferde yok olacak Bağırsaklarında sorun olanlar bu tarife bayılacak! Gün boyu çektiğiniz acılar tek seferde yok olacak Protez Tırnak, Kalıcı Oje ve UV Işını Zararları: Önleme ve Tedavi Yöntemleri Protez Tırnak, Kalıcı Oje ve UV Işını Zararları: Önleme ve Tedavi Yöntemleri Çayınızı kahvenizi sakın bu bardaklarda içmeyin! Her yudumda kansere davet çıkarıyor Çayınızı kahvenizi sakın bu bardaklarda içmeyin! Her yudumda kansere davet çıkarıyor Lens kullananlar dikkat! 10 önemli kurala uymayanlar yandı Lens kullananlar dikkat! 10 önemli kurala uymayanlar yandı