Soğuk kış aylarına karşı bağışıklığınızı güçlendirecek o tarif: Sadece evdeki malzemelerle Pastil yapın!

EVDE KOLAYCA YAPABİLECEĞİNİZ DOĞAL PASTİL TARİFİ

Soğuk kış günlerinde hastalıklardan korunmak için doğal pastil yapmaya ne dersiniz? Bu pastil, hem lezzetli hem de sağlıklıdır. İçindeki meyveler ve baharatlar sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve boğaz ağrısını hafifletir. Üstelik, evde yapabileceğiniz çok basit bir tariftir. İşte malzemeler ve yapılışı:

Ev yapımı doğal Pastil için malzemeler

2 adet orta boy portakal

1 adet mandalina

1 adet limon

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı zencefil

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

2 karanfil (toz haline getiriyoruz)

1,5 yemek kaşığı nişasta

1,5 yemek kaşığı bal

Evde doğal Pastil yapılışı