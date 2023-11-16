Soğuk kış günlerinde sağlık saçan 10 besin! Hem içi hem dışı vücuda şifa veriyor

Sofralarınızı Güçlendirecek Sonbahar Şifalılarıyla Tanışın!

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, sonbaharın kapıda olduğu şu günlerde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Grip, soğuk algınlığı ve diğer hastalıkların artış gösterdiği bu mevsimde vücut direncini güçlendirmek için alınacak basit ama etkili önlemlerin ön planda olduğunu belirtiyor.

Dyt. Selva Oturakçıibogil, bu önlemler arasında en öne çıkanın sağlıklı ve dengeli beslenme olduğunu ifade ediyor. Sonbaharın taze ve lezzetli sebze-meyve zenginliğiyle dolup taştığını belirten uzman, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına sofralardan eksik edilmemesi gereken 10 şifalı besini paylaşıyor.

Bu özel besinler arasında bal kabağının, beta karoten açısından zengin içeriği sayesinde gribe karşı koruyucu etki gösterdiğini vurguluyor. Beslenme uzmanı, mevsimin nimetlerinden faydalanarak vücut direncini artırmanın, hastalıklara karşı bir kalkan oluşturmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Sonbaharda sofralarınızı renklendirecek ve sağlığınıza destek olacak bu şifalı besinleri tüketmeye başlamak için en uygun zaman şimdi!

Sonbaharın Bereketi: Beslenme Uzmanından 10 Şifalı Besin Önerisi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, sonbaharın gelmesiyle birlikte vücut direncini artırmak ve sağlıklı kalmak için sofralarımızdan eksik etmememiz gereken 10 mucizevi besini bizimle paylaştı. İşte bu besinler ve sağlığımıza olan olumlu etkileri:

1. Bal Kabağı:

Mineral, lif, ve kalsiyum deposu olan bal kabağı, içeriğinde bulunan beta karoten sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık sorunlarına da çözüm sunuyor.

2. Kereviz:

Mayısdanozgiller ailesine ait olan kereviz, vitamin ve mineral bakımından zengin bir sebze olarak öne çıkıyor. İdrar söktürücü özelliğiyle ödem şikayetlerini hafifletiyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına destek oluyor. Aynı zamanda içerdiği potasyum ile yüksek tansiyonu düşürmede etkili.





3. Turunçgiller:

Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklardan korunmak adına beslenme düzenimize eklememiz gereken turunçgiller, içerdikleri C vitamini ile bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Antioksidan özellikleri sayesinde vücudumuzdaki toksinleri atarak temizlenmeye yardımcı olur. Aynı zamanda turunçgilleri sıkmak yerine doğrudan tüketmek, kilo kontrolüne destek sağlar ve kan şekerimizi dengelememize yardımcı olur.





4. Brokoli:

Yüksek besin değeri olan brokoli, özellikle sigara içen bireylerin artan C vitamini ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayabilir. Lif ve karbonhidrat açısından zengin olan brokoli, antioksidan etkisi ile vücudu hastalıklara karşı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır.





5. Ispanak:

Kış aylarının vazgeçilmezi ıspanak, C ve E vitaminlerini içerirken aynı zamanda lutein, zeaksantin, betakaroten ve glutatyon gibi sağlık için önemli bileşenleri bünyesinde barındırır. Antioksidan özellikleri ile bilinen ıspanak, sindirim sistemini düzenleyip bağırsak sağlığını destekleyerek vücudu hastalıklara karşı güçlendirir.





4. Nar:

Doğanın mucizevi armağanlarından biri olan nar, içerdiği antosiyanin adlı güçlü antioksidan sayesinde gribe karşı etkili bir koruma sağlar. Narın bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, idrar söktürücü etkisiyle vücuttan toksinlerin hızla atılmasına yardımcı olur. Bu muazzam meyvenin suyunu sıkmak yerine taze tüketmek, bağırsak sağlığı açısından da olumlu etkiler gösterir.





5. Turp:

C vitamini bakımından zengin olan turp, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağlar. Ayrıca, öksürük, bronşit gibi rahatsızlıklardan korunmada etkili bir besindir. Turp, sağlığa olan bu olumlu etkilerinin yanı sıra lezzetli bir sebze olarak sofralarda da tercih edilir.





6. Pırasa:

C, A, K ve B6 vitaminleri açısından zengin olan pırasa, bağışıklık sistemi için hayati öneme sahip bir sebzedir. Kronik iltihap riskini azaltarak vücudu hastalıklara karşı korur. Pırasa, soğuk kış günlerinde sağlıklı bir beslenme alternatifi sunar.

7. Avokado:

Son yılların popüler meyvelerinden biri olan avokado, içerdiği C, E, K ve B6 vitaminleri ile folat, magnezyum ve potasyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemi sağlığını destekler ve kolon kanseri riskini azaltmada etkili olabilir. Avokado, aynı zamanda kalp sağlığına da olumlu katkılarda bulunur.



8. Taze Ceviz:

Son sıradaki şifalı hazinemiz taze ceviz, içerdiği yüksek E vitamini, Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde birçok sağlık avantajı sunar. Bağışıklık sistemini destekleyen bu muazzam kuruyemiş, aynı zamanda kalp sağlığını koruma ve beyin fonksiyonlarını güçlendirme konusunda önemli bir rol oynar. Taze cevizin düzenli tüketimi, vücudu dış etkenlere karşı koruma mekanizmalarını güçlendirerek genel sağlığı destekler. Omega-3 yağ asitleri, kalp-damar sistemini korurken, E vitamini ve antioksidanlar hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bu nedenle taze ceviz, sağlık bilincinde olan bireyler için sofralarda önemli bir yer tutmalıdır.





Dyt. Selva Oturakçıibogil, bu besinleri düzenli olarak tüketmenin, soğuk havaların getirdiği hastalıklara karşı etkili bir koruma sağlayabileceğini belirtiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil'in önerdiği 10 şifalı besin, soğuk hava koşullarının getirdiği hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturabilir. Ispanak, nar, turp, pırasa, avokado ve taze ceviz gibi besinler, içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirirken, sindirim sistemini destekleyip, genel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, kış aylarında vücut direncini artırarak hastalıklardan korunmada etkili bir strateji olabilir.