Bist 100
9.359,98 0%
DOLAR
31,13 0,28%
EURO
33,81 0,54%
ALTIN
2.018,26 -0,21%

Spor yaparken bu hatayı yapıyor musunuz? Eğer öyleyse, acilen bırakın! Bakın neye yol açıyor

Spor yapmak sağlığımız için çok önemli. Ancak spor yaparken bazı hatalar yaparsak, sağlığımızı tehlikeye atabiliriz. İşte spor yaparken sakatlanmamak için kaçınmanız gereken 7 hata ve bunlara karşı alabileceğiniz önlemler.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:58
Spor yaparken bu hatayı yapıyor musunuz? Eğer öyleyse, acilen bırakın! Bakın neye yol açıyor

Spor yapmak hem bedenimiz hem de ruhumuz için çok faydalı. Spor sayesinde daha sağlıklı, daha güçlü ve daha mutlu olabiliriz. Ancak spor yaparken bazı hatalar yaparsak, bu faydaların yerini zararlar alabilir. Spor yaralanmaları, kas ve eklem ağrıları, kalp krizi, tansiyon yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunları yaşayabiliriz. Peki, spor yaparken sakatlanmamak için nelere dikkat etmeliyiz? İşte spor yaparken sakatlanmamak için kaçınmanız gereken 7 hata ve bunlara karşı alabileceğiniz önlemler...

SPOR YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Spor yapmaya başlamak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve formda kalmak için önemli bir adımdır. Spor yapmak, vücudu güçlendirir, stresi azaltır, enerji seviyesini arttırır ve genel sağlığı iyileştirir. 

spor yapmak

Başlamak için motivasyonunuzu yüksek tutmak, hedefler belirlemek ve düzenli bir program oluşturmak önemlidir. İşte spor yaparken mutlaka olması gereken 7 altın unsur:

Spora Başlamadan Önce Sağlık Kontrolünden Geçin!

Spora başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Özellikle kalp, damar, tansiyon, obezite gibi kronik hastalıkları olanlar, omurga ve eklem problemleri yaşayanlar, spora uygun olup olmadıklarından emin olmalılar. Aksi halde spor yaparken ani bir sağlık krizi yaşayabilirsiniz.

Spor Programınızı Uzman Bir Hocayla Belirleyin!

Spora yeni başlıyorsanız veya uzun süredir hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız, spor programınızı kendi kendinize belirlemeyin. Uzman bir spor hocasıyla birlikte, vücut yapınıza, egzersiz kapasitenize ve hedeflerinize uygun bir program hazırlayın. 

antraman planı

Bu programı düzenli olarak takip edin ve zorluk derecesini yavaş yavaş artırın. Böylece vücudunuzu aşırı yormadan, sağlıklı bir şekilde spor yapabilirsiniz.

Isınma ve Germe Egzersizlerini İhmal Etmeyin!

Spora başlamadan önce en az 15 dakika ısınma egzersizleri yapın. Bu egzersizler, kan dolaşımınızı hızlandırarak, kaslarınızı ve tendonlarınızı spora hazırlar. 

Ayrıca spor sonrasında da germe egzersizleri yaparak, vücudunuzu yavaş yavaş soğutun. Bu sayede kas ve eklem yaralanmalarının, burkulma ve zedelenmelerin önüne geçebilirsiniz.

Spor Yaparken Su İçmeyi Unutmayın!

Spor yaparken terlediğiniz için vücudunuzda su kaybı olur. Bu nedenle spor yaparken bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Su içmek, vücudunuzun sıvı dengesini korumanıza, kas kramplarını önlemenize ve performansınızı artırmanıza yardımcı olur.

Spor Yaparken Nefesinizi Tutmayın!

spor yapmak hakkında

Spor yaparken nefesinizi tutmak, kan basıncınızı yükseltir ve kalbinize zarar verebilir. Bu nedenle spor yaparken doğru nefes alıp vermeye dikkat edin. Nefesinizi düzenli olarak alıp vererek, vücudunuza daha fazla oksijen taşıyabilir ve daha uzun süre spor yapabilirsiniz.

Spor Yaparken Ağrı Hissederseniz Durun!

Spor yaparken vücudunuzda ağrı hissederseniz, bu bir uyarı işareti olabilir. Ağrı, vücudunuzun yorulduğunu veya bir yaralanma olduğunu gösterebilir. Bu nedenle spor yaparken ağrı hissederseniz, hemen durun ve dinlenin. Ağrı geçmezse veya şiddetlenirse, doktorunuza başvurun.

Spor Yaparken Beslenmenize Dikkat Edin!

Spor yaparken beslenmenize de dikkat etmeniz gerekir. Spor yapmadan önce veya sonra ağır yemekler yemeyin. Bunun yerine, spor yapacağınız saatlere göre hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin. 

spor yaparken beslenme

Spor yaparken enerji veren, protein, karbonhidrat ve yağ içeren dengeli bir beslenme planı uygulayın. Spor yaparken alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun.

İLGİLİ HABERLER

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Ramazan ayında dışarda fiyatlara indirim güncellemesi! İftarda eko menü devreye giriyor

Ramazan ayında dışarda fiyatlara indirim güncellemesi! İftarda eko menü devreye giriyor

Kütahya Belediyesi’nden İş Arayanlara Müjde: İlkokul KPSS’siz Personel Alımı

Kütahya Belediyesi’nden İş Arayanlara Müjde: İlkokul KPSS’siz Personel Alımı

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kabak çekirdeğinin bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Kabuklarını çöpe atanlar faydasını duyunca şaşıp kalacak
2
Balık yedikten sonra hemen ağzınıza bir tane atın! İnanılmaz faydası sizi şaşkına çevirecek
3
Bir anda başınız dönüyorsa dikkat! Meğer bunu içmek tansiyonu şak diye düşürüyormuş
4
Böbrek taşı ve kumunu düşürüyor, altınotu ile birlikte tüketilince kolon kanserini önlüyor! Doktorlar bile etkisine şaştı kaldı
5
Spor yaparken bu hatayı yapıyor musunuz? Eğer öyleyse, acilen bırakın! Bakın neye yol açıyor
6
Tanısı zor, belirtileri değişken, tedavisi yok: Porfiriya! Kan, idrar ve dışkında bu varsa…
7
Bu tüyoyu kimseler bilmiyor! Türk kahvesinin içine atınca yarattığı etki ağızları açık bırakacak

Her eve lazım dikey süpürge 899 TL’ye satılacak! Bim 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

32,500 ₺ Maaş ile 471 Temizlik Personeli Alınacak! Aile Bakanlığı İllere Göre Kontenjan Dağılımını Açıkladı!

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Et tavuk kavurma alacalar bu indirimi kaçırmasın! Tarım Kredi Kooperatif 24 Şubat - 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

Kıyı Emniyeti’nden Büyük Fırsat: KPSS’li ve KPSS’siz Memur Alımı!

Kredi kartım var demekten vazgebilirsiniz! O kişilerde kart limitleri sıfırlanıyor

Kütahya Belediyesi’nden İş Arayanlara Müjde: İlkokul KPSS’siz Personel Alımı

Evinizde bunu sakın yapmayın! Bir şikayetle demir parmaklıklar ardına girebilirsiniz

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

Ramazan ayında dışarda fiyatlara indirim güncellemesi! İftarda eko menü devreye giriyor

17.580 TL teminatı ödeyerek krediye uygun tarlayı kapacaksınız! Ziraat Bankası son fırsatı duyurdu