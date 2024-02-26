Spor yaparken bu hatayı yapıyor musunuz? Eğer öyleyse, acilen bırakın! Bakın neye yol açıyor

Spor yapmak hem bedenimiz hem de ruhumuz için çok faydalı. Spor sayesinde daha sağlıklı, daha güçlü ve daha mutlu olabiliriz. Ancak spor yaparken bazı hatalar yaparsak, bu faydaların yerini zararlar alabilir. Spor yaralanmaları, kas ve eklem ağrıları, kalp krizi, tansiyon yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunları yaşayabiliriz. Peki, spor yaparken sakatlanmamak için nelere dikkat etmeliyiz? İşte spor yaparken sakatlanmamak için kaçınmanız gereken 7 hata ve bunlara karşı alabileceğiniz önlemler...

SPOR YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Spor yapmaya başlamak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve formda kalmak için önemli bir adımdır. Spor yapmak, vücudu güçlendirir, stresi azaltır, enerji seviyesini arttırır ve genel sağlığı iyileştirir.





Başlamak için motivasyonunuzu yüksek tutmak, hedefler belirlemek ve düzenli bir program oluşturmak önemlidir. İşte spor yaparken mutlaka olması gereken 7 altın unsur:

Spora Başlamadan Önce Sağlık Kontrolünden Geçin!

Spora başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Özellikle kalp, damar, tansiyon, obezite gibi kronik hastalıkları olanlar, omurga ve eklem problemleri yaşayanlar, spora uygun olup olmadıklarından emin olmalılar. Aksi halde spor yaparken ani bir sağlık krizi yaşayabilirsiniz.

Spor Programınızı Uzman Bir Hocayla Belirleyin!



Spora yeni başlıyorsanız veya uzun süredir hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız, spor programınızı kendi kendinize belirlemeyin. Uzman bir spor hocasıyla birlikte, vücut yapınıza, egzersiz kapasitenize ve hedeflerinize uygun bir program hazırlayın.





Bu programı düzenli olarak takip edin ve zorluk derecesini yavaş yavaş artırın. Böylece vücudunuzu aşırı yormadan, sağlıklı bir şekilde spor yapabilirsiniz.

Isınma ve Germe Egzersizlerini İhmal Etmeyin!

Spora başlamadan önce en az 15 dakika ısınma egzersizleri yapın. Bu egzersizler, kan dolaşımınızı hızlandırarak, kaslarınızı ve tendonlarınızı spora hazırlar.

Ayrıca spor sonrasında da germe egzersizleri yaparak, vücudunuzu yavaş yavaş soğutun. Bu sayede kas ve eklem yaralanmalarının, burkulma ve zedelenmelerin önüne geçebilirsiniz.

Spor Yaparken Su İçmeyi Unutmayın!

Spor yaparken terlediğiniz için vücudunuzda su kaybı olur. Bu nedenle spor yaparken bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Su içmek, vücudunuzun sıvı dengesini korumanıza, kas kramplarını önlemenize ve performansınızı artırmanıza yardımcı olur.

Spor Yaparken Nefesinizi Tutmayın!





Spor yaparken nefesinizi tutmak, kan basıncınızı yükseltir ve kalbinize zarar verebilir. Bu nedenle spor yaparken doğru nefes alıp vermeye dikkat edin. Nefesinizi düzenli olarak alıp vererek, vücudunuza daha fazla oksijen taşıyabilir ve daha uzun süre spor yapabilirsiniz.

Spor Yaparken Ağrı Hissederseniz Durun!

Spor yaparken vücudunuzda ağrı hissederseniz, bu bir uyarı işareti olabilir. Ağrı, vücudunuzun yorulduğunu veya bir yaralanma olduğunu gösterebilir. Bu nedenle spor yaparken ağrı hissederseniz, hemen durun ve dinlenin. Ağrı geçmezse veya şiddetlenirse, doktorunuza başvurun.

Spor Yaparken Beslenmenize Dikkat Edin!

Spor yaparken beslenmenize de dikkat etmeniz gerekir. Spor yapmadan önce veya sonra ağır yemekler yemeyin. Bunun yerine, spor yapacağınız saatlere göre hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin.





Spor yaparken enerji veren, protein, karbonhidrat ve yağ içeren dengeli bir beslenme planı uygulayın. Spor yaparken alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun.