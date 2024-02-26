Tanısı zor, belirtileri değişken, tedavisi yok: Porfiriya! Kan, idrar ve dışkında bu varsa…

Vampir hastalığı mı, kıllanma mı? Porfiriya nedir, nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

PORFİRİYA NEDİR?

Porfiriya, kan yapımında rol oynayan bazı enzimlerin eksikliği veya bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir grup hastalıktır.





Bu hastalık, hemoglobin adı verilen kırmızı kan hücrelerinin yapısında bulunan bir madde olan porfirinlerin vücutta birikmesine neden olur. Porfirinler, normalde karaciğer ve kemik iliğinde üretilir ve idrar veya dışkı yoluyla atılır. Ancak, porfiriya hastalarında, porfirinler atılamaz ve vücutta toksik etki yapar.

PORFİRİYA NEDEN OLUR?

Porfiriya, genetik bir hastalık olabileceği gibi, bazı ilaçlar, alkol, enfeksiyonlar, hormonlar, açlık, stres gibi faktörler de tetikleyebilir. Porfiriya, farklı tipleri olmakla birlikte, genel olarak iki gruba ayrılır: Akut porfiriya ve kronik porfiriya. Akut porfiriya, karaciğerde porfirin birikmesine bağlı olarak ortaya çıkar ve sinir sistemi üzerinde etkili olur.





Kronik porfiriya ise, deride porfirin birikmesine bağlı olarak ortaya çıkar ve cilt üzerinde etkili olur.

PORFİRİYA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Porfiriya, çok çeşitli belirtilere neden olabilir. Bu belirtiler, hastalığın tipine, şiddetine ve tetikleyen faktörlere göre değişebilir. Porfiriya belirtileri arasında şunlar sayılabilir:

• Karın ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, ishal

• Sinir sistemi bozuklukları, kas güçsüzlüğü, felç, nöbetler, halüsinasyonlar, depresyon, anksiyete, kişilik değişiklikleri

• Ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarcık, yara, leke, çatlak, soyulma, koyulaşma

• Yüzde artan kıllanma, diş etlerinde kızarıklık, dişlerde koyulaşma, gözlerde ışığa duyarlılık





• Kalp ritim bozuklukları, tansiyon düşüklüğü, solunum güçlüğü, anemi

Porfiriya, tanısı zor bir hastalıktır. Çünkü, belirtileri çok değişken ve başka hastalıklarla karıştırılabilir. Porfiriya tanısı için, kan, idrar ve dışkı testleri yapılır. Bu testlerde, porfirin seviyeleri ölçülür. Ayrıca, genetik testler de yapılabilir.

PORFİRİYA TEDAVİSİ VAR MI?

Porfiriya, kesin bir tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ancak, belirtileri kontrol altına almak ve komplikasyonları önlemek için bazı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Porfiriya tedavisi için, şunlar yapılabilir:

• Tetikleyici faktörlerden kaçınmak, sağlıklı beslenmek, bol su içmek, güneşten korunmak

• Ağrı kesici, anti-enflamatuar, anti-depresan, anti-epileptik gibi ilaçlar kullanmak

• Kan transfüzyonu, hemin infüzyonu, plazma değişimi gibi işlemler yapmak





• Cilt lezyonlarını tedavi etmek için merhem, krem, antibiyotik, kortizon gibi ilaçlar kullanmak

• Yüzde artan kıllanmayı gidermek için lazer, elektroliz, epilasyon gibi yöntemler kullanmak

Porfiriya, ciddi bir hastalıktır ve hayatı tehdit edebilir. Bu nedenle, porfiriya şüphesi olan kişilerin mutlaka bir doktora başvurması ve tedaviye uyum sağlaması gerekir. Porfiriya hastaları, hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalı ve kendilerine iyi bakmalıdır.