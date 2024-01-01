Tek bir kaşığıyla hafızayı zehir gibi yapıyor! Artık sadece unutkanlığı unutacaksınız

Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar, zerdeçal adı verilen bir baharatın hafızayı güçlendirdiğine ve koruduğuna işaret ediyor. Zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin maddesinin beyin hücrelerinin gelişimine olumlu katkılar sağladığı belirtiliyor.

Zerdeçal, Hint mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biri olup, turuncu renkli toz halinde satılmaktadır. İçeriğinde antioksidan özellik gösteren kurkumin maddesi bulunur. Zerdeçalın çeşitli faydaları olduğuna yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Bu faydalar arasında;

İltihap önleyici etki göstermesi

Kansere karşı koruyucu olması

Kalp-damar hastalıklarını önlemesi

Diyabet riskini azaltması

Alzheimere karşı koruyucu olması sayılabilir.





Son dönemde yapılan çalışmalar zerdeçalın özellikle hafıza ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkilerinin olduğuna işaret etmektedir.

Alman bilim insanlarınca yapılan bir araştırmaya göre, zerdeçalın içeriğindeki kurkumin maddesi beynin sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olmaktadır. Bu sayede hafıza güçlenmektedir.

Hindistan'da yapılan klinik çalışmada, hafif unutkanlık şikayeti olan kişilere günde 1 gram zerdeçal verilmiş, 3 ay sonunda hafıza testlerinde önemli iyileşmeler görülmüştür.

İngiliz bilim adamlarınca yapılan 12 haftalık çalışmada, günde 200 mg kurkumin alan deneklerin hafıza ve dikkat testlerinde artış olduğu saptanmıştır.

ABD'de yapılan başka bir araştırmada ise, hafıza sorunu yaşayan yaşlı kişilere 8 hafta boyunca günde 500 mg zerdeçal verilmiş, unutkanlık şikayetlerinde azalma gözlenmiştir.





Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Hakan Şahin, zerdeçalın hafıza üzerine olumlu etkilerinin ispatlanmış bulunduğunu ifade ediyor. Zerdeçalın özellikle kurkumin maddesinin bilişsel fonksiyonları desteklediğini belirten Dr. Şahin, günlük 1-2 çay kaşığı zerdeçal tüketiminin yeterli olacağını kaydediyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Eda Yılmaz ise zerdeçalın yanı sıra C ve B vitaminleri, Omega 3 ve çinkonun da hafızayı güçlendirdiğini belirtiyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin hafızayı koruyan en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Dyt. Yılmaz, zerdeçal tüketiminin beslenmeye eklenmesini öneriyor.

Zerdeçalın hafızayı güçlendirdiğine ve koruduğuna yönelik yeterli bilimsel delil bulunmaktadır. Günlük 1-2 çay kaşığı zerdeçal tüketiminin faydalı olabileceği ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra dengeli beslenme ve yaşam tarzı da hafızanın korunmasında önem taşımaktadır.