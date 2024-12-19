Trabzon'da Normal Doğum Eylem Planı: Sezaryen Oranları Düşürülüyor

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü Normal Doğum Eylem Planı kapsamında Trabzon'daki hastanelerde normal doğumu teşvik etmek amacıyla önemli çalışmalar sürdürülüyor.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının sezaryen oranlarını azaltarak normal doğumu artırmak olduğunu ifade etti. Normal doğum korkusu yaşayan gebeler arasından uygun hastaların seçildiğini belirten Aydın, hekim gözetiminde epidural ve suda doğum tekniklerinin yaygınlaştırılmaya çalışıldığını, bunun da verilen eğitimlerle pekiştirildiğini kaydetti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep Erin ise son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu normal doğum sayısında ciddi artışlar gözlemlediklerini anlattı. Anne adaylarını bilinçlendirmeye yönelik il merkezinin yanı sıra hemen hemen her ilçede gebelik okulu açıldığını ve bu konu hakkında bilgi içeren eğitim materyalleri hazırlandığını dile getiren Erin, 'Doğumhanedeki tüm ekibimiz, ebelerimiz hepsi çok tecrübeli.' dedi.

Normal doğumun önemine dikkat çeken Erin, 'Normal doğum, insan hayatında doğumdan ölüme kadar ciddi etkiler yaratıyor. Bu doğal süreç, bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümesine elverişli bir zemin hazırlıyor.' ifadelerini kullandı.

Trabzon'da yılda yaklaşık 12 bine yakın doğum gerçekleştiğini belirten Erin, bunların yaklaşık yarısının hastanelerinde yapıldığını vurgulayarak, 'Bu rakamları ay bazına böldüğümüzde 300-400'e yakın doğum var ve bunların %60-70'inin normal doğumdan oluştuğunu görüyoruz. Oranlar artıyor, yüzlerimiz de gülüyor.' şeklinde konuştu. Erin, halktan beklentilerinin de doğal olan normal doğumu tercih etmeleri konusunda güvensizlik duymamaları olduğuna dikkat çekti.

Doğum yapacak anne adaylarının bilinçli olmalarını isteyen Erin, 'Biz burada destek için varız. Sorun olduğunda yanınızdayız.' diyerek, bu süreçte doktorlar ve ebeler ile güvenli bir doğum süreci yaşanmasına dair güvence verdi.