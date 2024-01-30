Türk kahvesi kültürüne yeni bir soluk! Pazarda herkes bu tohumu arıyor! Kaynatın, demleyin etkisine ağzınız açık kalacak

Yeşil kahve çekirdeği tohumu, kavrulmamış kahve çekirdekleridir. Kavrulmuş kahve çekirdekleri, kahvenin aromasını, tadını ve rengini verir. Ancak kavrulma işlemi sırasında, kahve çekirdeklerinin içeriğindeki bazı bileşenler de kaybolur. Bunlardan biri de klorojenik asittir. Peki yeşil kahve çekirdeğinin faydaları nelerdir, nasıl ve ne kadar tüketilir? Tüm detaylar içerikte...

YEŞİL ÇAY TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

* Yeşil kahve çekirdeği tohumu, antioksidan bakımından zengin bir içecektir. Antioksidanlar, vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler, bağışıklık sistemini güçlendirir, yaşlanma sürecini yavaşlatır, kronik hastalıklara karşı korur.

* Yeşil kahve çekirdeği tohumu, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyen bileşenler içerir. Özellikle klorojenik asit, diterpenoidler ve melanoidinler, anti-enflamatuar, anti-mutajenik ve anti-tümör etkilere sahiptir. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, özellikle karaciğer, kolon, meme ve prostat kanserine karşı koruyucudur.





* Yeşil kahve çekirdeği tohumu, kalp ve damar sağlığını destekleyen bir içecektir. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, kan basıncını, kolesterolü ve trigliseridi düzenler, damar sertliğini önler, damar içi iltihabı azaltır, kan akışını iyileştirir, kalp ritmini düzenler. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, düzenli olarak tüketildiğinde kalp krizi ve inme riskini azaltır.

* Yeşil kahve çekirdeği tohumu, beyin sağlığı için de faydalıdır. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, kafein içeriğiyle beyin fonksiyonlarını uyarır, bilişsel performansı artırır, hafızayı güçlendirir, dikkati ve konsantrasyonu iyileştirir. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, ayrıca alzheimer hastalığının nedeni olan beta amiloid proteininin birikimini engeller, sinir hücrelerini korur, nörodejenerasyonu yavaşlatır.

* Yeşil kahve çekirdeği tohumu, şeker hastalığına karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, klorojenik asit içeriğiyle insülin direncini kırar, kan şekerini düşürür, tatlı yeme isteğini azaltır, karbonhidrat emilimini yavaşlatır. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, günde 3-4 fincan tüketildiğinde tip 2 diyabet riskini %25 oranında azaltır.

* Yeşil kahve çekirdeği tohumu, ruh halini de olumlu etkileyen bir içecektir. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, kafein içeriğiyle dopamin, serotonin, noradrenalin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını artırır, depresyon belirtilerini azaltır, stresi giderir, enerji verir, keyif verir. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, ayrıca ağrı kesici özelliğe de sahiptir.





* Yeşil kahve çekirdeği tohumu, kilo vermek isteyenler için de faydalı bir içecektir. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, kafein içeriğiyle metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını artırır, iştahı azaltır, tokluk hissi verir, sindirimi kolaylaştırır. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, özellikle şekersiz olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

* Yeşil kahve çekirdeği tohumu, zihinsel aktiviteyi artıran bir içecektir. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, kafein içeriğiyle beyin fonksiyonlarını uyarır, dikkati ve konsantrasyonu iyileştirir, öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirir, yaratıcılığı artırır. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, özellikle sabahları veya öğleden sonra içildiğinde odaklanmayı sağlar.

* Yeşil kahve çekirdeği tohumu, cilt sağlığı için de faydalıdır. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, antioksidan içeriğiyle cilt hücrelerini yeniler, cilt yaşlanmasını yavaşlatır, cilt lekelerini azaltır, cilt tonunu eşitler, cilt parlaklığını artırır. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, ayrıca selülit tedavisinde de kullanılır. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, cilde masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırır, yağ birikimini azaltır, cildi sıkılaştırır.





* Yeşil kahve çekirdeği tohumu, metabolizmayı hızlandıran bir içecektir. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, kafein içeriğiyle vücut ısısını artırır, enerji harcamasını yükseltir, yağ yakımını destekler, sindirimi kolaylaştırır, toksinleri atar. Yeşil kahve çekirdeği tohumu, günde 2-3 fincandan fazla içilmemelidir.

.YEŞİL KAHVE TOHUMU TÜRK KAHVESİYLE NASIL VE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Yeşil kahve tohumu ve türk kahvesini birlikte tüketmek için şu aşamaları uygulayın:

* Önce Türk kahvesini normal şekilde hazırlayın. Bir cezveye bir fincan su, bir tatlı kaşığı kahve ve isteğinize göre şeker koyun. Ocağa alın ve kaynatın.

* Kaynayan Türk kahvesinin köpüğünü fincana alın. Sonra kalan kahveyi tekrar kaynatın ve fincana doldurun.





* Türk kahvesinin yanında bir fincan da yeşil kahve tohumu hazırlayın. Bir cezveye bir fincan su ve bir tatlı kaşığı yeşil kahve tohumu koyun. Ocağa alın ve kaynatın. Köpüğünü alın ve fincana doldurun.

Türk kahvesi ve yeşil kahve tohumunu birlikte içebilirsiniz. Türk kahvesini içtikten sonra yeşil kahve tohumunu içmek, kan şekerinizi daha iyi düzenleyebilir. Ayrıca, yeşil kahve tohumunun acı ve ekşi tadını Türk kahvesiyle dengeleyebilirsiniz.





Yeşil kahve tohumunu, Türk kahvesiyle birlikte tüketmek, sağlığınıza pek çok fayda sağlayabilir. Ancak, aşırı tüketmekten kaçınmalısınız. Günde 2-3 fincandan fazla içmemeye özen göstermelisiniz. Ayrıca, kafein hassasiyetiniz varsa, hamileyseniz, emziriyorsanız, kalp rahatsızlığınız varsa veya başka bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan yeşil kahve tohumu tüketmemelisiniz.