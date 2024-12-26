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Ukrayna'da Türk Doktor Hayat Kurtarma Eğitimi Verdi

DSÖ eğiticisi Ülkümen Rodoplu, Ukrayna'da acil sağlık uzmanlarına hayat kurtarma tekniklerini öğretti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:37
Ukrayna'da Türk Doktor Hayat Kurtarma Eğitimi Verdi

Türk Doktorun Ukrayna'daki Hayat Kurtarma Eğitimi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde "toplu yaralanma yönetimi eğiticileri" arasında yer alan acil tıp uzmanı Ülkümen Rodoplu, savaşın zorlu koşullarında çalışan Ukraynalı doktorlara hayat kurtarma eğitimi verdi.

Afet Tıbbı Uzmanı Rodoplu'nun Eğitimi

Meslek yaşamında birçok afet müdahalesinde yer almış olan Rodoplu, 2004 yılında Avrupa Acil Tıp Birliği tarafından düzenlenen Afet Tıbbı Master Programı'nı tamamlayarak, afet tıbbı, risk yönetimi ve toplu yaralanma yönetimi konularında uzmanlaştı. DSÖ'nün 2022 yılında düzenlediği eğitime katılan Rodoplu, "toplu yaralanma yönetimi eğiticisi" unvanını aldı.

Rodoplu, DSÖ'nün organizasyonu ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek, çeşitli hastanelerde görevli hekimlere toplu yaralanmalar karşısında uygulamaları gereken bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Ukrayna'daki Eğitimden İzlenimler

İzmir'den Kiev'e giden Ülkümen Rodoplu, eğitim veren 20 kişi arasında tek Türk doktor olduğunu belirtti. Kiev'deki otelin güvenli bölgesi konusunda aniden bilgilendirildiğini ve akşam saat 03.00'te hava saldırısına karşı sığınma ihtiyacı doğduğunu ifade etti.

Rodoplu, eğitim sürecinde acil servis doktorlarına toplu yaralanmalardaki hayati adımları ve tedavi süreçlerini anlattı. Eğitimde temel hedefin, "çok sayıda insanı canlı ve bütün olarak kurtarabilmek" olduğunu vurguladı. Bunu gerçekleştirmek için hastane içindeki organizasyonun nasıl yapılması gerektiğinden bahsetti.

"Eğitimde ilk afet anından itibaren hastanenin acil durum planlarının devreye girmesi gerektiğini ve dışarıdan ilave güç gelmeden bu planların uygulanması gerektiğini belirttim," diyen Rodoplu, hastanenin dışındaki güvenlik alanının oluşturulmasından, acil servislerin hızla boşaltılmasına kadar detaylı bir program sundu. Katılımcılar, bu eğitimden etkilendiklerini ve faydalı olacağını ifade etti. Ayrıca, Kiev'deki hastanede hem teorik hem de uygulamalı tatbikatların gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Rodoplu, eğitimin Ukrayna'da ilk kez yapıldığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) "toplu yaralanma yönetimi eğiticileri" arasında yer alan acil tıp...

Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) "toplu yaralanma yönetimi eğiticileri" arasında yer alan acil tıp uzmanı Ülkümen Rodoplu, savaşın yaklaşık 3 yıldır sürdüğü Ukrayna'da doktorlara hayat kurtarma eğitimi verdi.

Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) "toplu yaralanma yönetimi eğiticileri" arasında yer alan acil tıp...

Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) "toplu yaralanma yönetimi eğiticileri" arasında yer alan acil tıp uzmanı Ülkümen Rodoplu, savaşın yaklaşık 3 yıldır sürdüğü Ukrayna'da doktorlara hayat kurtarma eğitimi verdi.

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