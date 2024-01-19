Vücudun kalsiyum ihtiyacını zirveye taşıyor! Bir kez yense bile şifa depoluyor

Şeker ve katkı maddeleri içermeyen geleneksel pekmezin binlerce yıldır Anadolu'da üretildiğini belirten Tatlıoğlu, genellikle şeker bakımından zengin meyve sularının kaynatılıp konsantre edilmesiyle elde edilen yoğun ve tatlı bir şurup olduğunu ifade etti.

PEKMEZİN FAYDALARI NELER?





Pekmezin üretiminde taze üzüm ve kuru üzümün yanı sıra keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarı gibi malzemelerin de kullanılabildiğini söyleyen Tatlıoğlu, pekmezin yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca, içeriğindeki kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi minerallerle vitaminleri bünyesinde barındırdığını vurguladı.

Pekmezin içeriğindeki glikoz ve fruktoz sayesinde sindirime gerek kalmadan kısa sürede kana karıştığını belirten Tatlıoğlu, bu özelliğiyle enerji kaynağı olarak tercih edilebileceğini söyledi. Pekmezin içindeki B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom ve demirin yanı sıra yüksek miktarda vitamin ve mineral içerdiğini ifade etti.

Kansızlık sorunu yaşayan bireyler için pekmezin iyi bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, içeriğindeki demirin hızla emilmesi sayesinde kan yapımını artırdığını, kemik gelişimi ve sağlığı için önemli olan kalsiyumu içerdiğini belirtti. Pekmezde bulunan potasyumun kan basıncını düzenlemede etkili olduğunu ve antioksidanlar içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti.

PEKMEZ TÜKETİRKEN DİKKAT





Ancak, pekmezin yüksek şeker içeriği nedeniyle diyabet hastalarının tüketimini sınırlamaları gerektiğine dikkat çeken Tatlıoğlu, ayrıca aşırı miktarda tüketilmesinin ishal ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Beslenme uzmanı, pekmezin özellikle büyüme çağındaki çocuklar, kilo alamayanlar, iştahsızlık ve halsizlik şikayeti olanların beslenmesine katılması önerisinde bulundu. Pekmezin içeriğindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeleyici özelliği olduğunu belirten Tatlıoğlu, yetişkinlere günde 1-2 yemek kaşığı, çocuklara ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmelerini önerdi.

Tatlıoğlu, evde yapılan pekmezin güneş ışığı almayan ve oda sıcaklığında saklanması gerektiğini, marketten alınan pekmezin ise kapağı açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmesi gerektiğini, aşırı miktarda tüketilmesinin ishal ve sindirim sorunlarına neden olabileceğini söyledi.