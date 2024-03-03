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Vücudunuz tehdit altında olabilir! O kıyafetlerin satışına flaş yasak

Gündemde olan ve bazı ülkelerde yasaklanması tartışılan kıyafetler, sağlık açısından ciddi endişelere yol açıyor. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 03.03.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 18:29
Vücudunuz tehdit altında olabilir! O kıyafetlerin satışına flaş yasak

Sağlığa zararlı olduğu iddia edilen kıyafetlerin satışı gündemde. Özellikle içeriğinde PFAS adı verilen kimyasallar bulunduğu belirtilen giysilerin kullanımının tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, bu kimyasalların tuhaf bir doku oluşturduğunu ve ürünlerin paketini açtığınızda yayılan koku varsa, bu giysilerin aşırı miktarda PFAS içerebileceğini açıklıyor. Alerjik reaksiyonlara yol açabilecek bu maddeler, birçok ülke tarafından yasaklanması gündeme gelen kıyafetlerin vücut sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor.

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Ayrıca, kırışmaması için özel maddeler içeren gömleklerin de kimyasal içerdiği ve sadece kuru temizleme yapılabilen giysilerin tercih edilmemesi gerektiği üzerinde duruluyor. Bu tür kimyasalların çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken giysilerde kullanılmasının sağlık açısından risk taşıdığı uyarısı yapılıyor. Uzmanlar, sadece kuru temizleme yapılabilen giysilerden kaçınılması gerektiğini vurguluyorlar.

Teknoloji çağında üretilen giysilerin içerdiği "sonsuz kimyasalların" sağlık riskleri oluşturduğu da belirtiliyor. Bu nedenle, organik ve pamuklu kumaşlardan üretilmiş giysilerin tercih edilmesi, ikinci el ürünlerin kullanılması öneriliyor. Uzmanlar, sonsuz kimyasallardan kaçınmak için pamuklu ve organik kumaşların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Sonuç olarak, sağlık açısından endişe verici olan kıyafetlerin kullanımından kaçınılması ve organik, pamuklu ürünlere yönelinmesi önem taşıyor. Birçok ülkede yasaklanması gündemde olan PFAS içeren kıyafetlerle ilgili tartışmalar ise devam ediyor.

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