Yumurtanın organik mi sahte mi olduğunu gösteren tüyo! Eğer bu numaralar yazıyorsa...

Bu haberden sonra yumurtanın organik olup olmadığını hemen çözeceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUMURTA AYIRT ETME YÖNTEMLERİ

Eğer yumurtanın doğal olup olmadığını anlamak istiyorsanız yumurtaların üstünde yer alan sayılara bakabilirsiniz. Üstünde yer alan 0 yumurtanın organik olduğunu ve organik tarım yöntemiyle yetişen tavuklardan elde edildiğini temsil eder. Bu yumurtalarda hormon ve antibiyotik yer almaz.





1 sayısı serbest dolaşan tavuk yumurtası anlamına gelir. 2 sayısı yerleşik tavuklardan alındığını belirtir ve bu tavuklar kafes ortamında yaşamaktadır. 3 sayısı ise kafeste yetiştirilmiş tavuk anlamına gelir. Bu tavuklar küçük kafeslerde ve kısıtlı hareket alanında yetişmektedir.