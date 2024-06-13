Bist 100
10.391,89 2%
DOLAR
32,3 -0,05%
EURO
34,96 -0,06%
ALTIN
2.378,08 -1,04%

Yumurtanın organik mi sahte mi olduğunu gösteren tüyo! Eğer bu numaralar yazıyorsa...

Üstündeki rakamlara göre yumurtanın doğal olup olmadığını anlayabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 21:05
Yumurtanın organik mi sahte mi olduğunu gösteren tüyo! Eğer bu numaralar yazıyorsa...

Bu haberden sonra yumurtanın organik olup olmadığını hemen çözeceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUMURTA AYIRT ETME YÖNTEMLERİ

Eğer yumurtanın doğal olup olmadığını anlamak istiyorsanız yumurtaların üstünde yer alan sayılara bakabilirsiniz. Üstünde yer alan 0 yumurtanın organik olduğunu ve organik tarım yöntemiyle yetişen tavuklardan elde edildiğini temsil eder. Bu yumurtalarda hormon ve antibiyotik yer almaz. 

doğal yumurta anlama yöntemleri

1 sayısı serbest dolaşan tavuk yumurtası anlamına gelir. 2 sayısı yerleşik tavuklardan alındığını belirtir ve bu tavuklar kafes ortamında yaşamaktadır. 3 sayısı ise kafeste yetiştirilmiş tavuk anlamına gelir. Bu tavuklar küçük kafeslerde ve kısıtlı hareket alanında yetişmektedir. 

İLGİLİ HABERLER

1999-2008 arası SGK girişliler zil takıp oynayacak! SGK'dan erken emeklilikte yeni karar

A101 büyük aktüel indirimi duyurdu! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava!

Halkbank'tan hesabı olan herkese 150.000 TL ödeme! Hesabı olan başvuruya koşuyor

14 Haziran sabahı IBAN'a bakanın gözleri parlayacak! O ödemeler hesaplarda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor
3
Dünyadaki en sağlıksız gıda bulundu! Ağzınıza bile sürseniz bomba etkisi yaratıyor
4
Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor
5
Yoğurt yerken üzerine 2 kaşık ekleyin yeter! Tüm vücudunuz hastalıklardan arınacak
6
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek
7
Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

Halkbank'tan hesabı olan herkese 150.000 TL ödeme! Hesabı olan başvuruya koşuyor

Yumurtanın organik mi sahte mi olduğunu gösteren tüyo! Eğer bu numaralar yazıyorsa...

Faizler 5'ten 1.99'a düştü! On binlerce lira hemen ödeniyor

KPSS'den 60-62-65 puan alanlara müjde! Kamu personeli alımı resmen başladı

Acil nakit arayana 50.000 TL kredi başvurusu açıldı! 4A 4B 4C'lilere müjde

SGK giriş yılı bunlardan biri olanlara çıtır emeklilik! 47-48-49 yaşla emeklilik kapıda

Emekliye 15.000 TL nakde ek 3000 TL daha ödenecek! Başvurmayan dizlerini dövecek

Ziraat Bankası müşterilerine talih kuşu kondu! Hemen başvurana 33.000 TL kurban parası!

Emekliye kapanan kapıları PTT aralıyor! Bayramdan önce gidene hemen ödeniyor

14 Haziran sabahı IBAN'a bakanın gözleri parlayacak! O ödemeler hesaplarda

A101 büyük aktüel indirimi duyurdu! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava!

1999-2008 arası SGK girişliler zil takıp oynayacak! SGK'dan erken emeklilikte yeni karar