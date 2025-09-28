1. Gran Fondo Yalova 2025: Dereceye Giren Sporculara Ödüller Verildi

1. Gran Fondo Yalova 2025'te ödül töreni gerçekleştirildi

Yalova Valiliği öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen 1. Gran Fondo Yalova 2025 bisiklet yarışmasında toplam 273 sporcu kıyasıya mücadele etti. Etkinlik, Yalova Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edildi.

Parkurlar, güvenlik ve güzergah

Start, Deprem Anıtı önünden verildi. Yarış; 80 ve 66 kilometre uzunluğundaki iki ayrı parkurda gerçekleşti ve organizasyonda 700'ün üzerinde güvenlik görevlisi görev aldı. Sporcular; Çiftlikköy, Tavşanlı, Yalova merkez, Çınarcık, Ortaburun ve Termal güzergahlarını geçerek denizle doğanın buluştuğu manzarayı deneyimledi.

Vali Hülya Kaya'nın değerlendirmesi

Vali Hülya Kaya, yaptığı konuşmada, yarışın kent için tarihi bir adım olduğunu söyledi. Kaya, Gran Fondo'nun Türkiye'de giderek daha çok ilgi gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yarışlar ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarında gerçekleştirilmektedir. Bugün gururla ifade etmek isterim ki Gran Fondo'nun Türkiye'deki 15 destinasyonundan biri Yalova'dır. Hem ilimizin tanıtımı hem de spor turizmini teşvik açısından son derece önemli bir kazanımdır. Bugün ülkemizin dört bir yanındaki 25 farklı ilden gelen 273 sporcumuz, sabahın ilk saatlerinden itibaren pedal çevirerek hem kendi sınırlarını zorladı hem de bizlere örnek olacak bir mücadele ortaya koydu."

Vali Kaya, yarışın gençlerin spora teşvik edilmesi, toplumda bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması ve kentin tanıtımına katkısından dolayı büyük değer taşıdığını vurguladı.

Dereceye girenler ve ödül töreni

Uzun parkur kadınlar kategorisinde birincilik, Aylin Yüce; ikinci Elif İslam; üçüncü Serra Işıl oldu. Erkekler kategorisinde ise birinci Gökhan Uzuntaş, ikinci Anton Hrabovskyi, üçüncü Mert Hüner olarak dereceye girdi. Ödüller; kadınlar uzun parkur birincisi, ikinci ve üçüncüsüne Vali Hülya Kaya tarafından, erkekler ödülleri ise Vali Yardımcısı Bahattin Atçı tarafından takdim edildi. Program, kısa parkur kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüller ile katkı veren kurum, kuruluş ve sponsorlara plaketlerin sunulmasıyla son buldu.

Kazanan sporcuların görüşleri

Aylin Yüce (kadınlar uzun parkur birincisi) AA muhabirine, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını ve parkuru çok beğendiğini söyleyerek şunları ifade etti: "İşaretlemeler, ikazcılar dahil herkes güvenliğimiz için elinden gelen her şeyi çok güzel şekilde yaptı. Derecem de çok güzel. Genel klasman birincisi oldum. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Parkuru çok sevdim. Sizi tehlikeye sokacak keskin virajlar, çukur ya da asfalt kalitesizliği gibi şeylerle karşılaşmadım. Gelecek yıllarda da her zaman katılırım."

Gökhan Uzuntaş (erkekler uzun parkur birincisi), Bursa'dan katıldığını belirterek yarışla ilgili değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi: "Organizasyon olsun, yarış parkuru olsun hepsi çok güzeldi. Güvenlik de gayet iyiydi. Kazasız şekilde genel klasmanı birincilikle bitirdim, mutluyum. Gelecek yıllarda da devam ederim. Zaten Bursa'dan geldiğim için burası benim ikinci evim sayılır. Buralarda çokça antrenman yaptım. Buraları biliyorum ve seviyorum. Seneye çok daha güzel yapılacağını tahmin ediyorum."

Yalova Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "1. Gran Fondo Yalova 2025" bisiklet yarışması, Deprem Anıtı önünden verilen startla başladı.