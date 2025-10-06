10. Gelibolu Maratonu 12 Ekim'de — 27 Ülkeden Sporcular Çanakkale'de Koşacak

10. Gelibolu Maratonu 12 Ekim Pazar Kilitbahir'de Koşulacak

Türkiye ve dünya tarihinin en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olan Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 10. Gelibolu Maratonu, 12 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Turkcell desteğiyle "Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Omuz Omuza Koşuyoruz" sloganıyla düzenleniyor.

Başlangıç ve program

Organizasyon, Kilitbahir Kalesi önünden 09.00'da başlayacak. Yarışlar; 42 km, 21 km, 10 km ve anma amaçlı 1915 km olarak planlandı.

Katılımcılar ve hedef

Bu yıl maratona 27 ülkeden sporcular katılacak. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, alandaki koruma çalışmaları sayesinde Gelibolu'nun dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri haline geldiğini, etkinliklerin ziyaretçi sayısını artırmaya ve bölge turizmine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Omuz omuza koşuyoruz" mottosuyla yaklaşık 3 bin 500 kişinin tarihi alanda yer alacağını, etkinliğin hem sportif hem sosyal değere sahip olduğunu belirtti. Kaşdemir, çocuklara ayrılan bölümün güncellendiğini ve 500 çocuk'un parkuru beraber tamamlayacağını söyledi.

Kayıt ve katılım rakamları

Organizasyona şu ana kadar 42 km için 56, 21 km için 176, 10 km için 621, 1915 km halk koşusu için 1.380 olmak üzere toplam 2.233 sporcu kayıt yaptırdı. Kayıtların 9 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.

Organizatörler, Gelibolu Maratonu'nun bir marka etkinlik haline geldiğini ve hem ulusal hem uluslararası katılım sayesinde bölgenin tanıtımına önemli katkı sağladığını vurguluyor.

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 12 Ekim Pazar günü düzenlenecek "10. Gelibolu Maratonu" için basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Çanakkale Valisi Ömer Toraman (sağ 2), Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir (sol 2), Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan (sol), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın katıldı.