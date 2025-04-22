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Samsun'da 22 Yaş Altı Türkiye Boks Şampiyonası Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi. 738 sporcu finalde mücadele etti.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:27
Samsun'da 22 Yaş Altı Türkiye Boks Şampiyonası Tamamlandı

Samsun'da Boks Rüzgarı Esti

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, büyük bir katılımla sona erdi. Şampiyona, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve 58 ilden toplam 738 sporcu kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Final Mücadeleleri Gerçekleştirildi

Şampiyonanın son gününde heyecan doruk noktasına ulaştı. Yıldız kadınlar kategorisinde final müsabakaları gerçekleştirilirken, 46 kiloda Azra Nur Çetin, 48 kiloda Sude Naz Efil, 50 kiloda Zeynep Şevval Kalaycı, 52 kiloda Bengisu Karakoç, 54 kiloda Ecrin Alp, 57 kiloda Esmanur Uğurlu, 60 kiloda Sahranur Turap, 63 kiloda Meryem Bakırtaş, 66 kiloda Sudenaz Aydemir, 70 kiloda Nisa Kaya, 75 kiloda Yağmur Görgeç, 80 kiloda Ela Ecrin Oşak ve artı 80 kiloda Miray Doğru birinciliğe ulaştı.

Genç Kadınların Şampiyonları

Genç kadınlar kategorisinde ise 48 kiloda Simge Bekler, 51 kiloda Emine Kılınç, 54 kiloda Betül İrem Özat, 57 kiloda Berfin Fidan, 60 kiloda Ecrin Özkan, 65 kiloda Yağmur Teke, 70 kiloda Yoncagül Yılmaz, 75 kiloda Sude Nur Aslan, 80 kiloda Ayşenur Karaoğlan ve artı 80 kiloda Havvanur Kethüda altın madalya kazandı.

22 Yaş Altı Kategorisi Şampiyonları

22 yaş altı kategorisinde de 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 51 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Nilay Yaren Cam, 57 kiloda Pınar Benek, 60 kiloda Berfin Polat, 65 kiloda Sevgi Eğrice, 70 kiloda Dilara Sak, 75 kiloda Esmaül Hüsna Babat, 80 kiloda Sıla Üçyıldız ve artı 80 kiloda Hikmetgül Türkmen altın madalya sahibi oldu.

Ödül Töreni

Dereceye giren sporculara, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve federasyon yetkilileri tarafından madalyaları takdim edildi. Bu özel organizasyon, genç boks severler için unutulmaz bir deneyim sunarak yeni yeteneklerin yetişmesine kapı araladı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar...

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, sona erdi. Şampiyonanın son gününde final müsabakaları yapıldı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar...

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, sona erdi. Şampiyonanın son gününde final müsabakaları yapıldı.

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