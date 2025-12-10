DOLAR
Thomas Reis: "Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz"

Thomas Reis, AEK maçı öncesi Samsunspor'un hedefinin grup aşamasını ilk 8'de tamamlayıp son 16'ya kalmak olduğunu ve tarih yazmaya devam etmek istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:15
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi 5. hafta öncesi düzenlenen basın toplantısında AEK karşılaşmasından güzel bir sonuç alıp tarih yazmaya devam etmek istediklerini açıkladı.

Maç bilgileri

Karşılaşma, yarın saat 20.45'te Samsun'da oynanacak.

Reis'in değerlendirmeleri

"Lider olmanın kendimizi baskı altına almadığını vurguladım. Hedefimiz de isteğimiz de ilk 8'de olmak. Hatırlarsanız bundan aylar öncesinde farklı bir Yunan takımına karşı burada bir karşılaşma oynamıştık ve stadımız dolu olmuştu. Mükemmel bir ambiyans vardı. Çok iyi bir performans göstermiştik ancak ne yazık ki istediğimiz performansı alamamıştık. Yarın da farklı bir Yunan ekibine karşı oynayacağız. Takım halinde bu süreçte çok fazla geliştik. Kendimizi çok iyi bir şekilde geliştirdik ve takımımın bu desteği hak ettiğini düşünüyorum. Yarın iyi bir sonuç almamız durumunda tarih yazmaya devam edeceğiz. Oyuncularımız birçok taraftarı stadyumda gördüğünde onlar için de itici bir güç oluyor. Umarım güzel bir sonuç alır ve olağanüstü bir şekilde tarih yazmaya devam ederiz ve maçtan sonra da taraftarımızla birlikte kutlarız"

Galatasaray maçı ve özgüven

Namağlup serilerinin 14 maç sonra sona ermesini değerlendiren Reis, Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısında "çok nazik oynadık" diyerek eleştirdi. "İkinci yarıda çok güzel bir oyun sergiledik ve çok güçlü bir karakter koyup iyi bir mentalite gösterdik. Ancak penaltı pozisyonunda verilen karar bizim için kabul edilmesi zor bir karardı. Eğer takımımız Galatasaray karşısında ikinci yarısında gösterdiği performansı yarın da gösterebilirse galibiyet için büyük fırsat elde ederiz."

Hedef: Grup aşamasını ilk 8'de tamamlamak

Reis, "Liderliğin üzerimizde oluşturmuş olduğu herhangi bir baskı yok. Tabii, her maçın kendisine has bazı baskısı olabilir. Ama biz pozitif bir baskı hissediyoruz ve bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Çünkü ilk hedefimiz Konferans Ligi’nin grup aşamasında ilk sekizde tamamlamak ve son 16'ya kalmak istiyorsak bu maçı kazanmak zorundayız."

AEK analiz ve hazırlık

AEK'yı duran toplarda tehlikeli bir ekip olarak tanımlayan Reis, "AEK çok iyi bir takım. Duran toplarda çok tehlikeli. Kafa vuruşlarında etkili oyuncuları var. Her duran topta farklı organizasyonlar deneyebiliyorlar. Bu anlamda çok dikkatli olmamız gerekiyor. AEK’da çok önemli eksikler var. Sakat oyuncular var."

"Şimdiye kadar 1 maç kaybettiler Konferans Ligi’nde. Ama biz de yenilgisiz lideriz. Takım halinde çok iyi bir şekilde gelişim gösterdik. Eğer oyuncularımız istenen savunma disiplinini ve baskıyı kurarsa, puan almak için büyük fırsatımız olacaktır. Aksi takdirde bazı sıkıntılar yaşayabiliriz."

