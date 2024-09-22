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10. İzmir Voleybol Turnuvası 25-27 Eylül'de Başlıyor

İzmir'de voleybol tutkunları için 10. TSYD Voleybol Turnuvası, 25-27 Eylül tarihlerinde ücretsiz izlenebilecek.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:26
10. İzmir Voleybol Turnuvası 25-27 Eylül'de Başlıyor

10. İzmir Voleybol Turnuvası Heyecanla Başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 10.'su gerçekleştirilecek olan voleybol turnuvası, 25-27 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Turnuva, üç takımın katılımıyla İzmir'de gerçekleşecek.

Katılımcı Takımlar

Turnuvada Efeler Ligi'nin İzmir ekipleri olan Arkas Spor ve Altekma ile birlikte Ziraat Bankkart da yer alacak. Bu heyecan dolu etkinlik, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

Müsabaka Programı

İlk karşılaşma, 25 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te Arkas Spor ve Altekma arasında oynanacak. Turnuva, 26 Eylül Perşembe günü Arkas Spor ile Ziraat Bankkart arasındaki mücadeleyle devam edecek, son maç ise 27 Eylül Cuma saat 16.30’da Altekma ile Ziraat Bankkart arasında gerçekleştirilecek.

İzmirli Voleybol Severlere Ücretsiz Davet

Voleybol severler için büyük bir fırsat sunan bu turnuva, tamamen ücretsiz olarak takip edilebilecek. TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş, tüm İzmirlileri üç gün sürecek bu voleybol şölenine davet etti.

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