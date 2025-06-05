10 Yaşındaki Karateci Arin Vefa, Balkan Şampiyonu Oldu

Arin Vefa'nın Hedefi Avrupa ve Dünya Şampiyonaları

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Arin Vefa, izlediği bir filmden ilham alarak başladığı karatede büyük bir başarıya imza attı. Balkan şampiyonu olarak dönen Arin, bu süreçte sadece 3 yıl içinde önemli bir yol kat etti.

Karate kariyerine Viranşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki karate takımında adım atan Arin, kısa süre içinde Türkiye birinciliği elde etti ve milli takıma seçildi. Genç sporcu, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenen 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda 34 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Arin Vefa'nın Başarısı ve Gelecek Hedefleri

Arin Vefa, şampiyonluk sevincini yaşarken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Balkan şampiyonu olarak ilçeme dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kendi kategorimde rakibimi yenerek bu başarıyı elde ettim. Hedefim, büyüdüğümde Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak birinci olmak.” ifadelerini kullandı.

Antrenör ve Müdürden Destekleyici Açıklamalar

Arin’in antrenörü Volkan Aydın, genç sporcunun yetenekli olduğunu belirtti. Aydın, “İlerleyen dönemde gençler kategorisine geçtiğinde Avrupa ve dünya şampiyonlarında yarışacak. İnşallah oralarda da birinci olacak. Bu şekilde devam ederse ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil edecektir.” dedi.

Viranşehir Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkerim Özşavlı ise, Balkan şampiyonasında ilçedeki diğer sporcuların da başarılar elde ettiğini, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandığını belirterek, “Sporcularımız, Türkiye'nin ve Viranşehir’in adını gururla dünyaya duyurdu.” diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Arin Vefa, izlediği bir filmden etkilenerek başladığı karatede Balkan şampiyonluğuna ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Arin Vefa, izlediği bir filmden etkilenerek başladığı karatede Balkan şampiyonluğuna ulaşmanın sevincini yaşıyor.