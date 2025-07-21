DOLAR
40,37 0,12%
EURO
47,22 -0,22%
ALTIN
4.411,35 -1,42%
BITCOIN
4.728.967,08 0,91%

Ankara'da Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası Başladı

EUSA tarafından düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da başladı ve 15 takım mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 22:18
Ankara'da Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası Başladı

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonanın açılış töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda yapıldı.

Açılış törenine, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, EUSA İcra Komitesi Üyesi Agita Abele ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Yönal katıldı.

Prof. Dr. Yozgatlıgil, törende yaptığı konuşmada, "Şampiyonaya ev sahipliği yapmak hem bir sorumluluk hem de gerçek bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı. Organizasyonun dostluğun ve karşılıklı saygının kutlandığını vurgulayan Prof. Dr. Aydoğan ise, "Turnuvanın nefes kesici anlar ve kalıcı bağlantılar ile dolu unutulmaz bir deneyim olmasını umuyorum." dedi.

EUSA İcra Komitesi Üyesi Abele, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sonuçta sadece bir takım şampiyon olacak olsa da hepimiz, dost olarak Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası mirasının bir parçası olmaktan gurur duyan spor elçileri olarak bir araya gelmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Yönal, konuşmacılara hediye takdim ettikten sonra, 6 ülkeden 10'u erkek, 5'i kadın takımları olmak üzere toplam 15 takımın mücadele edeceği organizasyonun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Şampiyona, 24 Temmuz Perşembe günü Bilkent Üniversitesi'ndeki madalya töreni ile sona erecek.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi...

Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki şampiyonanın açılış töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda düzenlendi. Şampiyonaya, 6 ülkeden 10'u erkek 5'i kadın takımları olmak üzere toplam 15 takım katılıyor.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi...

Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki şampiyonanın açılış töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda düzenlendi. Şampiyonaya, 6 ülkeden 10'u erkek 5'i kadın takımları olmak üzere toplam 15 takım katılıyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası Başladı
2
Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
3
Miguel Crespo, Galatasaray Golünü Kariyerinde Dönüm Noktası Olarak Görüyor
4
Montella: 'Kaybetmeyi Hak Etmedik, Ama Kampı Bu Şekilde Noktalıyoruz'
5
Recep Uçar'dan Galatasaray Yenilgisi Sonrası Açıklama: "Kazanmak İstiyorduk"
6
Kayserispor, Hatayspor'u 3-1 Geçti!
7
Çubuk Belediyesi 10. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!