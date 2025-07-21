Ankara'da Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası Başladı

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonanın açılış töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda yapıldı.

Açılış törenine, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, EUSA İcra Komitesi Üyesi Agita Abele ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Yönal katıldı.

Prof. Dr. Yozgatlıgil, törende yaptığı konuşmada, "Şampiyonaya ev sahipliği yapmak hem bir sorumluluk hem de gerçek bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı. Organizasyonun dostluğun ve karşılıklı saygının kutlandığını vurgulayan Prof. Dr. Aydoğan ise, "Turnuvanın nefes kesici anlar ve kalıcı bağlantılar ile dolu unutulmaz bir deneyim olmasını umuyorum." dedi.

EUSA İcra Komitesi Üyesi Abele, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sonuçta sadece bir takım şampiyon olacak olsa da hepimiz, dost olarak Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası mirasının bir parçası olmaktan gurur duyan spor elçileri olarak bir araya gelmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Yönal, konuşmacılara hediye takdim ettikten sonra, 6 ülkeden 10'u erkek, 5'i kadın takımları olmak üzere toplam 15 takımın mücadele edeceği organizasyonun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Şampiyona, 24 Temmuz Perşembe günü Bilkent Üniversitesi'ndeki madalya töreni ile sona erecek.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki şampiyonanın açılış töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda düzenlendi. Şampiyonaya, 6 ülkeden 10'u erkek 5'i kadın takımları olmak üzere toplam 15 takım katılıyor.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki şampiyonanın açılış töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda düzenlendi. Şampiyonaya, 6 ülkeden 10'u erkek 5'i kadın takımları olmak üzere toplam 15 takım katılıyor.