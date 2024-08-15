12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yarışları Başarıyla Tamamlandı

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yarışları

Bu yıl 12.'si düzenlenen TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yarışları'nda hareketli salma kategorilerindeki mücadeleler sona erdi.

Yarışların Detayları

Galatasaray Yelken Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda, Marmara Denizi'nin açıklarında toplamda 200 tekne yarıştı. Bu kapsamda gerçekleştirilen müsabakalarda, yelkenciler kıyasıya bir rekabet sergiledi.

Ödül Sahipleri

Yarışların sonunda optimist genel kategorisinde Can Caçur (Fenerbahçe Doğuş) birinci olurken, Ahmet Arel Barut (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü) ikinci ve Ada Vera Tüfekçiler (Fenerbahçe Doğuş) ise üçüncü sırada yer aldı.

Ödül Töreni

Ödül töreni, Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi'nde gerçekleştirildi. Törende Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katılarak bu önemli anı paylaştı.

Gelecek Etkinlikler

Yarışlar, yarın yat yarışları ile devam edecek. Yelkencilerin yeni mücadeleleri merakla bekleniyor.