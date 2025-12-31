DOLAR
1299 Bilecik Spor Farklı Kazandı — U14 Liginde Liderlik Sürüyor

1299 Bilecik Spor, 1963 Başak Spor'u 7-0 mağlup ederek Bilecik U14'te 40 puanla liderliğini sürdürdü; 14. haftada 21 gol atıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:09
1299 Bilecik Spor Farklı Galibiyetle Liderliğini Korudu

Bilecik U14 Gençler Ligi 14. Hafta Özeti

Bilecik U14 Gençler Ligi 14'üncü haftasını geride bıraktı. Haftada oynanan 5 maçta toplam 21 gol kaydedildi ve lider 1299 Bilecik Spor Kulübü farklı bir skorla sahadan galip ayrılarak zirvedeki konumunu korudu.

Haftanın açılış maçında Bilecik Futbol Akdemi Spor, kendi sahasında Vitraspor'a 1-5 yenildi. Söğütspor evinde Güneşspor'u 2-1 yenerken, Bozüyükspor ise Vezirhanspor'u 4-0 mağlup etti.

4 Eylülspor, kendi evinde Osmanelispor'u 1-0 geçerken, lig lideri 1299 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda 1963 Başak Spor karşısında 7-0 gibi farklı bir skor elde etti.

Bu sonuçların ardından 1299 Bilecik Spor Kulübü 40 puanla liderliğini sürdürürken, Vitraspor 36 puan ve Bilecik Futbol Akdemi Spor 31 puan ile takip ediyor.

15. Hafta Maç Programı

Ligin 15'inci haftası Cumartesi günü 1299 Bilecik Spor Kulübü - Bilecik Futbol Akdemi Spor ve Vezirhanspor - 1963 Başakspor maçlarıyla başlayacak. Pazar günü ise; Vitraspor - Söğütspor, Güneşspor - 4 Eylülspor ve Osmanelispor - Bozüyükspor karşılaşmalarıyla hafta tamamlanacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

