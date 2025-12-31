Karate Premier Ligi: Karakaş 41 Madalya, Ünal Kardeşlerden Çifte Altın

Karakaş Spor Kulübü Türkiye Karate Premier Ligi'nde 41 madalya ile öne çıktı

Ünal kardeşler Murat Eşsiz Etabı’nda çifte altın kazandı

Türkiye Karate Premier Ligi 2. Etap Murat Eşsiz Etabı, 27–28 Aralık tarihlerinde Manisa’nın Muradiye Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Organizasyona bin 260 sporcunun katılımı turnuvaya büyük heyecan kattı.

Karakaş Spor Kulübü sporcuları organizasyonda başarılı bir performans sergileyerek toplam 19 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya elde etti; kulüp toplamda 41 madalya ile dikkat çekti.

Sporculardan Meriç Ünal (7), 38 kilogram kumite kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken, kardeşi Mehmet Ünal (8) ise +42 kilogram kumite dalında birinciliğe ulaştı. İki kardeşin başarısı takımın genel performansını taçlandırdı.

Kulüp yetkilileri, elde edilen derecelerin disiplinli çalışma ve özverinin sonucu olduğunu vurgulayarak sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

