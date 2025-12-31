Samsunspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finalinde Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

Samsunspor, 2025-2026 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 6 günlük aranın ardından başladı.

Antrenman Raporu

Antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma, fitness salonunda yapılan rejenerasyon uygulamalarıyla başladı; ardından sahada taktik varyasyonlara ağırlık verildi.

İdman, rondo çalışması, dar alanda oyun ve yarı sahada oynanan çift kale maç ile devam etti. Seans, yapılan şut çalışmaları ile sona erdi.

İlerleyen Takvim

Kırmızı-beyazlı ekip, tek maç eleme usulüne göre oynanacak Fenerbahçe mücadelesini kazanması halinde, Galatasaray - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.

Ayrıca Samsunspor, 2026 yılı ocak ayında ligde Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Aliağa FK ile karşılaşacak.

