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13. Uluslararası Fetih Kupası'nda Klasik Yay Sıralama ve Eleme Atışları Yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası'nda klasik yay atışları heyecanıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:29
13. Uluslararası Fetih Kupası'nda Klasik Yay Sıralama ve Eleme Atışları Yapıldı

13. Uluslararası Fetih Kupası'ndaki Heyecan Dorukta

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası'nda heyecan ikinci gün yarışmalarıyla sürüyor.

Klasik Yay Sıralama ve Eleme Atışları

Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkeklerde klasik ve makaralı yay sıralama ve eleme atışları düzenlenmişti. Bugün ise toplamda 43 ülkeden 710 sporcunun katıldığı etkinlikte klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi.

Özel Etkinlikler ve Katılımcılar

Organizasyon kapsamında akşam saatlerinde, Okçular Vakfı Spor Kulübü paralimpik milli sporcusu Öznur Cüre Girdi adına menzil taşı açılışı yapılacak. Ayrıca, Fetih Kupası için düzenlenecek yemeğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile milli takım sporcuları ve antrenörleri katılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13....

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası'nda heyecan ikinci gün yarışmalarıyla devam etti. Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13....

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası'nda heyecan ikinci gün yarışmalarıyla devam etti. Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi.

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