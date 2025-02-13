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14 Yaşındaki Mert Akif Uluğ: 11 Madalya ile Balkan Şampiyonluğuna Koşuyor

Mert Akif Uluğ, judoda kazandığı 11 madalya ile Balkan şampiyonluğu hedefini belirledi. Eğitimi ve sosyal hayatına olan katkılarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:31
14 Yaşındaki Mert Akif Uluğ: 11 Madalya ile Balkan Şampiyonluğuna Koşuyor

14 Yaşında 11 Madalya Sahibi Mert Akif’in Hedefi: Balkan Şampiyonu Olmak

Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ, Tekirdağ’da yoğun antrenmanlarıyla Balkan şampiyonluğu hedefini göz önünde bulunduruyor.

Mert Akif, kuzenlerinin antrenmanlarını izlemek için gittiği kursta merakı üzerine 4 yıl önce judoya hayatına katılmaya başladı. O günden bu yana, katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 11 madalya kazanmayı başardı.

Geçen yıl Kuzey Makedonya’da düzenlenen uluslararası judo turnuvasında bronz madalya elde eden Mert Akif, hedeflerine ulaşmak için yoğun bir antrenman programı yürütüyor. Amacı, Balkan şampiyonu olmak.

Mert Akif, AA muhabirine verdiği mülakatta, judonun temel kuralının kaba kuvvet kullanmadan zeka yoluyla rakibi yenmek olduğunu belirtti. Judonun zihin ve beden dengesi sağladığını ifade eden genç sporcu, "Judonun nasıl bir spor olduğunu merak ediyordum. Daha sonra kaydımı yaptırdım ve çalışmalara başladım. Judo, hayatımın en önemli parçası oldu. Sürekli kendimi geliştiriyorum." diye konuştu.

Ayrıca, judonun sosyal hayatına ve eğitimine de olumlu katkılar sunduğunu vurgulayan Mert Akif, "Judo, çok sevdiğim bir spor. Bu sporda güzel başarılar elde edebileceğimi düşünüyorum. Judonun eğitim hayatıma olumlu etkileri oldu. Daha önce derslerime ilgim azdı; fakat hocamızın sayesinde derslere daha çok ilgi duymaya başladım." şeklinde ifade etti.

Antrenör Mehmet Ataklı ise Mert Akif Uluğ’un son derece çalışkan bir sporcu olduğunu belirterek, “Uzun zamandır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye şampiyonası ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonalarda madalya hedefliyoruz. Mert Akif’i Balkan şampiyonu olarak görmek bizi çok mutlu edecek.” ifadelerini kullandı.

Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ, Tekirdağ'da Balkan şampiyonluğu hedefiyle...

Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ, Tekirdağ'da Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ, Tekirdağ'da Balkan şampiyonluğu hedefiyle...

Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ, Tekirdağ'da Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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