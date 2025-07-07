DOLAR
39,99 -0,21%
EURO
46,96 0,18%
ALTIN
4.251,83 0,53%
BITCOIN
4.355.034,79 -0,16%

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Başladı

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, 15 ülke ile İstanbul'da, 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 12:23
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Başladı

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Açıldı

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde başladı.

Organizasyon, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 13 Temmuz'a kadar sürecek ve 15 ülke milli takımı bu prestijli yarışta bir araya gelecek.

Türkiye, Sırbistan, Macaristan ve İspanya ile A Grubu'nda mücadele edecek. Milli Takım, şampiyonada ilk 8'de yer alması halinde, önümüzdeki yıl düzenlenecek 16 Yaş Altı Erkekler Dünya Sutopu Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Tüm gözlerin üzerindeki bu önemli turnuvada, takımlar kıyasıya bir rekabet sergileyecek.

6 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'un ev sahipliğinde başladı. Beylikdüzü Spor...

6 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'un ev sahipliğinde başladı. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 13 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda 15 ülke milli takımı mücadele edecek.

6 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'un ev sahipliğinde başladı. Beylikdüzü Spor...

6 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'un ev sahipliğinde başladı. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 13 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda 15 ülke milli takımı mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Başladı
2
Kırkpınar Şampiyonu Orhan Okulu Hedeflerini Açıkladı
3
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Sırbistan ile Karşılaşıyor
4
Alagöz Holding Iğdır FK'nın Üzücü Mağlubiyeti: Teknik Direktör Osman Özköylü Açıklamalarda Bulundu
5
Para Atletizm Takımı Tunus'ta 4 Madalya Kazandı
6
Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Şampiyonası İzmir'de Başarıyla Gerçekleşti

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı