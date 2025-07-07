16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Başladı

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Açıldı

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde başladı.

Organizasyon, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 13 Temmuz'a kadar sürecek ve 15 ülke milli takımı bu prestijli yarışta bir araya gelecek.

Türkiye, Sırbistan, Macaristan ve İspanya ile A Grubu'nda mücadele edecek. Milli Takım, şampiyonada ilk 8'de yer alması halinde, önümüzdeki yıl düzenlenecek 16 Yaş Altı Erkekler Dünya Sutopu Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Tüm gözlerin üzerindeki bu önemli turnuvada, takımlar kıyasıya bir rekabet sergileyecek.

6 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'un ev sahipliğinde başladı. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 13 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda 15 ülke milli takımı mücadele edecek.

6 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'un ev sahipliğinde başladı. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 13 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda 15 ülke milli takımı mücadele edecek.