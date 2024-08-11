16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Şampiyonluk Heyecanı Yaşadı

16 Yaş Altı Milliler, Turnuvayı Zirvede Tamamladı

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Letonya'da düzenlenen dörtlü turnuvanın finalinde Estonya'yı 1-0 mağlup ederek büyük bir başarı elde etti.

Turnuvanın Yıldızı Oldular

Organizasyondaki ilk karşılaşmasında ev sahibi Letonya karşısında üstünlük sağlayan Türk Milli Takımı, finale yükselmek için Litvanya karşısında galip gelen Estonya ile mücadele etti.

Final Maçının Detayları

Genç milliler, Letonya'nın başkenti Riga'daki J. Skredela Stadında yapılan finalde, Hüseyin Şen'in 14. dakikada attığı tek golle maçı 1-0 kazanarak, turnuvayı şampiyonlukla tamamlamış oldu.