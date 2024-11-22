17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Galibiyetle Başladı

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, İtalya’yı 24-19 Mağlup Etti

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İtalya karşısında 24-19'luk skorla galip geldi.

B Grubu’nda İlk Maçın Galibi

B Grubu'nda mücadele eden milli takım, ilk maçında THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 11-8 önde kapatan Türkiye, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek sahadan 24-19 galip ayrıldı.

Helin Su Karagözlü'nün Başarısı

Millilerden Helin Su Karagözlü, attığı 6 golle maçın en skorer oyuncusu olurken, takıma önemli bir katkı sağladı.

Bir Sonraki Maç ve Grup Durumu

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ikinci maçında yarın saat 18.00'de Slovakya ile karşılaşacak. Ankara'nın ev sahipliği yaptığı B Grubu karşılaşmaları, 24 Kasım Pazar günü sona erecek.

Türkiye, İtalya, Slovakya ve Ukrayna'nın yer aldığı grupta, ilk sırayı alarak Karadağ'da düzenlenecek 2025 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılma hedefini sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.