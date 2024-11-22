DOLAR
34,53 -0,15%
EURO
36,02 0,57%
ALTIN
3.004,77 -1,53%
BITCOIN
3.424.655,37 -1,11%

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Galibiyetle Başladı

Türkiye, 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne İtalya galibiyetiyle giriş yaptı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:50
17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Galibiyetle Başladı

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, İtalya’yı 24-19 Mağlup Etti

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İtalya karşısında 24-19'luk skorla galip geldi.

B Grubu’nda İlk Maçın Galibi

B Grubu'nda mücadele eden milli takım, ilk maçında THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 11-8 önde kapatan Türkiye, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek sahadan 24-19 galip ayrıldı.

Helin Su Karagözlü'nün Başarısı

Millilerden Helin Su Karagözlü, attığı 6 golle maçın en skorer oyuncusu olurken, takıma önemli bir katkı sağladı.

Bir Sonraki Maç ve Grup Durumu

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ikinci maçında yarın saat 18.00'de Slovakya ile karşılaşacak. Ankara'nın ev sahipliği yaptığı B Grubu karşılaşmaları, 24 Kasım Pazar günü sona erecek.

Türkiye, İtalya, Slovakya ve Ukrayna'nın yer aldığı grupta, ilk sırayı alarak Karadağ'da düzenlenecek 2025 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılma hedefini sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih Maçına Doğru: Jasikevicius ve Zagars Açıklamalarda Bulundu
2
Türkiye Voleybol Federasyonu Yeni Yönetimle İlk Toplantısını Yaptı
3
TFF Tahkim Kurulu, Mete Vardar'ın Cezasını İndirdi
4
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi’nde Tarihi Sınav Verdi
5
Konyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
6
Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde Gücünü Gösterdi

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak